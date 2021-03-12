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Кухня смешанных блюд

Рестораны все чаще объединяют разные гастрономические традиции не просто в одних стенах, а на одной тарелке
Галина Столярова
На креативное смешение национальных кухонь делает ставку все больше рестораторов и шеф-поваров /Probka Family

Основателю Probka Family Араму Мнацаканову левантийская кухня нравилась с детства – бабушка ресторатора прекрасно готовила армянские блюда как раз в левантийской гастрономической традиции, характерной для регионов Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Спустя годы Мнацаканов решил закрыть гештальт и открыть ресторан, где в одном пространстве объединились бы давно любимые им итальянская и левантийская кухни. Траттория MINA откроется в мае в Москве на Малой Никитской, на месте ресторана Choice.

«Интересно, что уже после того, как концепция сложилась у меня в голове, – рассказывает ресторатор, – я с удивлением для себя узнал, что с XIV века в самом сердце Ливана живет колония итальянцев – отдельная этническая группа, называемая итало-ливанцами. Они – буквальное воплощение моей ДНК, соединяющей армянские, иранские и итальянские корни. Получилось, что я сначала придумал меню, а потом нашел целую группу со своей кулинарной традицией, в которой не благодаря фантазии шеф-повара, а исторически перемешаны две великие кухни – итальянская и ближневосточная».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных