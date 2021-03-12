Кухня смешанных блюд

«Интересно, что уже после того, как концепция сложилась у меня в голове, – рассказывает ресторатор, – я с удивлением для себя узнал, что с XIV века в самом сердце Ливана живет колония итальянцев – отдельная этническая группа, называемая итало-ливанцами. Они – буквальное воплощение моей ДНК, соединяющей армянские, иранские и итальянские корни. Получилось, что я сначала придумал меню, а потом нашел целую группу со своей кулинарной традицией, в которой не благодаря фантазии шеф-повара, а исторически перемешаны две великие кухни – итальянская и ближневосточная».