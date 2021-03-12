Фильм румынского режиссера Раду Жуде получил «Золотого медведя»

Роман Блехера нередко сравнивают с «Волшебной горой» Томаса Манна. Часто это делают, чтобы показать влияние Манна на Блехера или продемонстрировать, что румынский писатель не достигает таких же художественных высот. «Это правда. Роман Блехера не так сложен, как роман Манна, – соглашался Жуде в интервью американскому журналу Film Comment. – Но в нем есть кое-что другое: подробности жизненного опыта, ведь Блехер был болен и писал в основном о том, как страдал сам. Я прочитал роман, когда был подростком, и он меня очень впечатлил. Когда мне было около 20 лет, я даже пытался написать по нему сценарий, но быстро отказался от этой идеи. Только через 15 лет мой хороший друг предложил снять фильм по книге. В этот момент я перечитал ее снова. И хотя при втором прочтении она мне понравилась не так сильно, я все больше задумывался о создании фильма, чтобы исследовать ключевые темы романа – болезнь, смерть, любовь, санаторий и экзистенциализм, – а также показать некоторые элементы жизни румынского общества в 1930-е гг.».