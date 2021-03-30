Лоза женского рода

Первые лица крупнейших винодельческих предприятий и Краснодарского края, и Крыма – таких как «Кубань-вино», «Инкерман», а до недавнего времени и «Массандра» – все это женские лица. Никаких рискованных обобщений за этой констатацией не последует. Соблазнам сексизма мы тоже не поддадимся. Но ничто не мешает собрать небольшую галерею портретов нескольких прекрасных дам из российского винного мира.