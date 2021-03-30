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Лоза женского рода

Российским виноделием сейчас руководят преимущественно женщины
Игорь Сердюк
Фото из личных архивов

Первые лица крупнейших винодельческих предприятий и Краснодарского края, и Крыма – таких как «Кубань-вино», «Инкерман», а до недавнего времени и «Массандра» – все это женские лица. Никаких рискованных обобщений за этой констатацией не последует. Соблазнам сексизма мы тоже не поддадимся. Но ничто не мешает собрать небольшую галерею портретов нескольких прекрасных дам из российского винного мира.

Ванда Ботнарь, «Кубань-вино»: главный винодел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных