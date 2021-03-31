Танцы на вечные темы

Отправной точкой послужила коллекция слепков Пушкинского музея. Хореографам были предложены пять музейных залов и пять периодов истории изобразительного искусства: Античность, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье и Ренессанс. «Это был невероятный вызов: я никогда не работал с балетом и в моих фильмах не было хореографии сложнее, чем «ручкой повести», – говорит Сильвестров. – Это было погружение в новый мир и опыт общения с невероятными, интересными художниками, очень разными. Мне нужно было все сделать так, чтобы на выходе получилось не «парад-алле», а фильм, в котором из многоголосия возникает цельное высказывание».