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Танцы на вечные темы

Откуда возник, как создавался и чем в результате стал фильм «Слепок»
Галина Столярова
Танцовщики в зале Средневековья /Петр Сильвестров

Пять российских хореографов, пять отечественных композиторов и пять залов Пушкинского музея – фильм «Слепок», российская премьера которого пройдет в Москве 31 марта, появился в результате совместного творческого эксперимента Aksenov Family Foundation, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Режиссер Андрей Сильвестров, прежде не имевший опыта съемок танца, и хореографы, никогда раньше не работавшие в залах музея такого масштаба (да еще и для киносъемок), взялись поставить танцевальные опусы, вдохновленные пятью периодами в истории искусств, на современную академическую музыку.

Отправной точкой послужила коллекция слепков Пушкинского музея. Хореографам были предложены пять музейных залов и пять периодов истории изобразительного искусства: Античность, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье и Ренессанс. «Это был невероятный вызов: я никогда не работал с балетом и в моих фильмах не было хореографии сложнее, чем «ручкой повести», – говорит Сильвестров. – Это было погружение в новый мир и опыт общения с невероятными, интересными художниками, очень разными. Мне нужно было все сделать так, чтобы на выходе получилось не «парад-алле», а фильм, в котором из многоголосия возникает цельное высказывание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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