Танцы на вечные темы

Танцы на вечные темыОткуда возник, как создавался и чем в результате стал фильм «Слепок»
Пять российских хореографов, пять отечественных композиторов и пять залов Пушкинского музея – фильм «Слепок», российская премьера которого пройдет в Москве 31 марта, появился в результате совместного творческого эксперимента Aksenov Family Foundation, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Режиссер Андрей Сильвестров, прежде не имевший опыта съемок танца, и хореографы, никогда раньше не работавшие в залах музея такого масштаба (да еще и для киносъемок), взялись поставить танцевальные опусы, вдохновленные пятью периодами в истории искусств, на современную академическую музыку.
Отправной точкой послужила коллекция слепков Пушкинского музея. Хореографам были предложены пять музейных залов и пять периодов истории изобразительного искусства: Античность, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье и Ренессанс. «Это был невероятный вызов: я никогда не работал с балетом и в моих фильмах не было хореографии сложнее, чем «ручкой повести», – говорит Сильвестров. – Это было погружение в новый мир и опыт общения с невероятными, интересными художниками, очень разными. Мне нужно было все сделать так, чтобы на выходе получилось не «парад-алле», а фильм, в котором из многоголосия возникает цельное высказывание».