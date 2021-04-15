Почему дом моды Bottega Veneta пренебрег 3 миллионами подписчиков в соцсетях

Почему дом моды Bottega Veneta пренебрег 3 миллионами подписчиков в соцсетяхИ зачем бренд выпустил собственный интернет-журнал
Утром 5 января этого года из Twitter, Instagram и Facebook исчезли аккаунты модного дома Bottega Veneta. Вскоре оказалось, что это не проделки хакеров, а осознанный шаг креативного директора дома Дэниэла Ли – он сознательно лишился 2,5 млн подписчиков аккаунтов. Ли уже устроил одну революцию в Bottega Veneta, когда три года назад перекроил его ассортимент и стиль. Но уход из соцсетей заставил мир моды недоумевать: дом активно пользовался сетевыми инструментами маркетинга. Да и остальных дизайнеров локдауны заставили перейти в интернет, чтобы общаться с клиентами. Тем не менее через месяц Bottega Veneta закрыл аккаунт в соцсети Weibo с 270 000 подписчиков.
Две с небольшим недели назад Ли показал, как собирается общаться с аудиторией в интернете без соцсетей. 31 марта вышел первый номер онлайн-журнала Issued by Bottega. В нем есть фотографии коллекций, видеоролики и музыка – но нет печатного текста. За изображением скульптуры в форме туфли следует компьютерная анимация, в которой крутится браслет, потом фотографии одежды и сумок бренда, потом ролик с трюками бегущих по крышам паркуристов из британской группы Storror. Новинки сезона перемежаются с изделиями из прошлых коллекций. «Это имеет смысл, ведь наши изделия долговечны», – объяснил Ли The Guardian. Можно понять эту логику: одна из самых простых вещей из ассортимента бренда, футболка Bottega Veneta, продается за 365 фунтов стерлингов. Сумки стоят около 2000 фунтов, свитер – почти 1000, брюки – около 600, серьги – «всего» 190 фунтов.