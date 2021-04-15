Дом академика Павлова превращается в центр science art

Дом академика Павлова превращается в центр science artПервый проект нового музея под Петербургом уже запущен, второй откроется летом
Почти 70 лет музей физиолога Ивана Павлова, открытый в 1949 г. в Колтушах (Всеволожский район Ленинградской области), вел неприметную и не богатую событиями жизнь традиционной мемориальной экспозиции. Но в 2018 г. на свое развитие музей получил первый президентский грант – 4,8 млн руб. И жизнь в Колтушах начала меняться.
За новый облик, новые технологии и новые смыслы в музее, который сохранит свою мемориальную начинку, теперь отвечает куратор Ирина Актуганова. Она пригласила создать для него арт-объекты современных художников – Евгения Стрелкова, Людмилу Белову, Марину Алексееву, Бориса Шершенкова, Павла Игнатьева, группу «Куда бегут собаки». Собирая команду, Актуганова неожиданно обнаружила, что Павлов и физиология интересуют самых разных и весьма далеких от этой науки людей. Например, Игнатьев, хоть и скульптор, написал либретто оперы, посвященной «Павловской сессии» 1950 г. Издатель альманаха «Транслит», поэт и художник Павел Арсеньев, как выяснилось, пишет диссертацию о физиологии и футуристической поэзии. А психолог и популяризатор науки Дарья Розина занимается технологическим искусством и очень хочет создать для музея человеко-машинный интерфейс, чтобы посетители могли «взаимодействовать» с великими учеными прошлого.