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Дом академика Павлова превращается в центр science art

Первый проект нового музея под Петербургом уже запущен, второй откроется летом
Галина Столярова
Музей И.П. Павлова

Почти 70 лет музей физиолога Ивана Павлова, открытый в 1949 г. в Колтушах (Всеволожский район Ленинградской области), вел неприметную и не богатую событиями жизнь традиционной мемориальной экспозиции. Но в 2018 г. на свое развитие музей получил первый президентский грант – 4,8 млн руб. И жизнь в Колтушах начала меняться.

За новый облик, новые технологии и новые смыслы в музее, который сохранит свою мемориальную начинку, теперь отвечает куратор Ирина Актуганова. Она пригласила создать для него арт-объекты современных художников – Евгения Стрелкова, Людмилу Белову, Марину Алексееву, Бориса Шершенкова, Павла Игнатьева, группу «Куда бегут собаки». Собирая команду, Актуганова неожиданно обнаружила, что Павлов и физиология интересуют самых разных и весьма далеких от этой науки людей. Например, Игнатьев, хоть и скульптор, написал либретто оперы, посвященной «Павловской сессии» 1950 г. Издатель альманаха «Транслит», поэт и художник Павел Арсеньев, как выяснилось, пишет диссертацию о физиологии и футуристической поэзии. А психолог и популяризатор науки Дарья Розина занимается технологическим искусством и очень хочет создать для музея человеко-машинный интерфейс, чтобы посетители могли «взаимодействовать» с великими учеными прошлого.

/Музей И.П. Павлова
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных