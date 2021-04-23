«Никто» по сценарию Дерека Колстада лидирует в американском прокате

Колстад родился в 1974 г. в Мэдисоне (Висконсин). «Я был без ума от боевиков, саспенса, фильмов ужасов и тому подобного. Я хочу бегства от реальности. Как ни странно, в обычной жизни я пацифист, – рассказывал Колстад интернет-изданию The Action Elite. – Пока я рос, пересмотрел всю черно-белую классику, включая немое кино, Гарольд Ллойд и Бастер Китон – это боги, жившие среди людей! Я тяготел к американскому нуару 1950–1960-х гг., «Третий человек» до сих пор остается моим любимым фильмом. Но приношу извинения, если мои слова прозвучат как избитое клише, – когда я увидел «Крепкий орешек» на контрафактной видеокассете, я понял, что хочу рассказывать истории именно в этой манере (в другом интервью он называл образцом, как снимать фильмы, «Робокоп» (RoboCop, 1987, Пол Верховен). – «Ведомости»). Когда я увидел Т2 (фильм ужасов, 2009, Чито С. Роньо. – «Ведомости»), я был ошеломлен. Я сидел как громом пораженный на своем месте, пока кинозал сначала не опустел, а потом снова заполнился, – и я посмотрел его снова с начала. А особое место в моем сердце занимает «Перекресток Миллера» (Miller’s Crossing, 1990, Джоэл и Итан Коэны) – он меня до чертиков пугает».