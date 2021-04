«Никто» по сценарию Дерека Колстада лидирует в американском прокате

Также Колстад занялся другими проектами. «Никто» только один из них. В Marvel подумали, что он отлично создает миры, – и Колстад написал несколько серий мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier, 2021, 1-й сезон, Кари Скогланд). Сообщалось, что его привлекли к работе над сериалами по играм Hitman, Splinter Cell и Just Cause. «Несколько лет назад брат показал мне мангу и аниме «Хеллсинг» (Hellsing), и я стал одержим идеей адаптировать их», – признавался Колстад журналу Deadline. Речь идет о манге Коты Хирано, где древний вампир Алукард на службе у британской организации «Хеллсинг» сражается со злом. На деньги Amazon и с помощью Колстада теперь может появиться фильм про их борьбу. А писательница-фантаст Виктория Шваб интересовалась, не возьмется ли Колстад адаптировать ее бестселлер «Темный оттенок магии». Словом, Колстад нарасхват.