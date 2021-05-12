Коронавирус сформировал новые тренды в туризме

Для российской экономики в целом такой провал туризма неприятный, но не катастрофический (в ВВП России на долю туристической отрасли в 2019 г. приходилось порядка 4%, и в нормальных условиях к 2035 г. этот показатель должен был вырасти до 7%). Однако для многих экономик мира туризм куда более значим. На начало 2020 г. в этой отрасли по всему миру, по оценкам World Travel & Tourism Council, было занято 330 млн человек, индустрия с оборотом $9 трлн в год отвечала примерно за 10% мирового валового продукта. Из 20 крупнейших экономик больше всего на туризм полагаются Италия, Испания и Мексика, в которых туризм генерировал обычно до 15% ВВП.