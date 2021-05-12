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Коронавирус сформировал новые тренды в туризме

Некоторые из них сохранятся и тогда, когда пандемия закончится
Александр Разинков
Огромную популярность получили глэмпинги (glamping от англ. glamorous и camping) – в 2020 г. их количество удвоилось /Depositphotos / PhotoXPress

Индустрия туризма – одна из основных пострадавших от пандемии коронавируса в 2020 г. И до нормализации ситуации еще очень далеко – особенно на фоне неопределенности с открытием границ и, в частности, временного (с 15 апреля по 1 июня) запрета на полеты из России в Турцию. Въездной туризм в нашу страну также существенно сократился: Росстат указывает, что поток иностранцев упал в январе – сентябре 2020 г. на 73% год к году, причем из тех, кто все-таки приехал в Россию, только 0,33%, по данным пограничной службы ФСБ, посетили страну именно с целью туризма – всего 12 900 человек.

Для российской экономики в целом такой провал туризма неприятный, но не катастрофический (в ВВП России на долю туристической отрасли в 2019 г. приходилось порядка 4%, и в нормальных условиях к 2035 г. этот показатель должен был вырасти до 7%). Однако для многих экономик мира туризм куда более значим. На начало 2020 г. в этой отрасли по всему миру, по оценкам World Travel & Tourism Council, было занято 330 млн человек, индустрия с оборотом $9 трлн в год отвечала примерно за 10% мирового валового продукта. Из 20 крупнейших экономик больше всего на туризм полагаются Италия, Испания и Мексика, в которых туризм генерировал обычно до 15% ВВП.

Коронавирусные ограничения в сочетании с изменениями реальности заставили индустрию туризма быстро меняться – просто чтобы выжить. В результате сформировалось несколько заметных трендов, которые, скорее всего, останутся актуальными и в обозримом будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных