– В России у этой пьесы действительно непростая судьба: в царской России она была запрещена, потом запрет наложила и советская власть. Это неудивительно: в пьесе речь идет о власти, о политике и о том, что такое народ – как легко народ низвергает своих кумиров, с какой легкостью меняет мнение о них. От любви до ненависти и правда всего один шаг. Как можно было убить Цезаря и праздновать это событие, а затем так же истово огорчаться и посыпать голову пеплом по этому поводу? Народ для меня – главный герой этого спектакля. И – возвращаясь к рассуждениям о патриотизме – герой далеко не однозначный. Не говоря уже о том, что другие персонажи – Брут, сенаторы, сам Цезарь – тоже не блещут чистотой добродетелей. Понятно, что такие сюжеты власти никогда не нравились ни в царской, ни в советской России: политик, глава государства в народном сознании оставался неким небожителем и такое восприятие властям предержащим было очень удобно. Не будем забывать, что, выводя в своей пьесе Цезаря, Брута и Кассия, Шекспир не писал об этих исторических личностях напрямую. Эта фактура стала эзоповым языком для того, чтобы Шекспир смог высказаться и о своих современниках. Зрителям в английских театрах было совершенно понятно, на кого намекал автор пьесы. И до сих пор это талантливое произведение остается актуальным: посмотрите, какое безумие сегодня происходит на арене мировой политики. «Юлий Цезарь» – очень живое и максимально актуальное произведение, резонирующее с тем, что сегодня мы наблюдаем в мировой политике. Со времен Станиславского эту пьесу в России не ставили, и я горжусь тем, что эта постановка осуществилась именно в нашем театре и она очень востребована.