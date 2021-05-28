У США был план по борьбе с пандемией, но никто о нем не вспомнил

Не разозлился ли Бин, что Льюис раскрыл его секреты, поинтересовался журналист. «Бин сказал бы, что книга немного ускорила процесс. Революция должна была произойти в любом случае, но вместо семи лет она произошла за четыре, – был ответ. – Boston Red Sox собирались сделать то же самое [что и клуб Бина], потому что видели то, что видел я. В частности, [владелец этого клуба] Джон Генри был парнем с Уолл-стрит, и он точно понимал, что [Бин] делает. Он собирался пойти в том же направлении с втрое большей суммой денег. Он даже пытался нанять Бина, чтобы он возглавил его команду <...> но тот отказался. Если бы я не написал книгу, я считаю, что Boston Red Sox выиграли бы мировую серию по бейсболу с еще большим преимуществом, потому что никто бы не прочитал книгу [и не перенял методику Бина]. Вместо Oakland Athletics они получили бы все лавры аналитической революции. Как ни странно, выход книги не дал забыть, кто действительно был первопроходцем». В 2011 г. по книге Moneyball вышел фильм «Человек, который изменил всё». Он получил шесть номинаций на «Оскара», в том числе за лучший фильм года и лучшую мужскую роль (Брэд Питт).