У США был план по борьбе с пандемией, но никто о нем не вспомнил

Так он погрузился в мир Кремниевой долины, и затем родился бестселлер The New New Thing («Новая новая вещь», 1999) о мире больших и быстрых денег технологических стартапов. Вслед за ней вышла книга Next: The Future Just Happened («Следующее: будущее уже наступило», 2001) о том, как современные технологии меняют мир. «Мой процесс выбора темы для новой книги такой беспорядочный, что ни в одной бизнес-школе или на курсах писательского мастерства ему научить невозможно», – шутил Льюис в разговоре с Forbes. Его следующая книга была о бейсболе.