Как «Форсаж 9» почти исчез из российского проката и почему вернулся

В итоге «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006) все-таки снимали не только в Лос-Анджелесе, но и в Токио. Бюджет составил $85 млн (сборы – около $160 млн). Вин Дизель все-таки появился в финале. За это он потребовал у Universal права на франшизу «Хроники Риддика» (The Chronicles of Riddick), которую киностудия хотела закрывать, и в 2013 г. выпустил новый фильм про этого героя.