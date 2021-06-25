Как «Форсаж 9» почти исчез из российского проката и почему вернулся

«Я большой поклонник фильмов о монстрах, я на них вырос. Первым фильмом ужасов, который я увидел, была «Мумия», – рассказывал Морган Collider. До его рождения был снят почти десяток лент на эту тему, но Морган говорил о «Мумии» (The Mummy) 1932 г. – Я был очень маленьким. Фильм показывали в местной библиотеке, и, конечно же, я вошел в зал прямо на сцене, когда [актера] Бориса Карлоффа мумифицировали заживо. Это меня ужаснуло. Я убежал. Я никогда не видел ничего подобного. Я простоял снаружи около 60 секунд, потом сказал: «Мне надо знать, что будет дальше!» Вернулся и досмотрел до конца. И с тех пор полюбил этот жанр <...> Сейчас мы живем в мире фильмов о супергероях. Я люблю их, смотрю их все и прекрасно провожу время. Но не могу идентифицировать себя с супергероями, потому что знаю, что никогда не буду таким идеальным. В то же время фильмы о монстрах говорят, что в каждом из нас есть тьма, у каждого есть секреты, которых стыдишься».