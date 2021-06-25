Как «Форсаж 9» почти исчез из российского проката и почему вернулся

Как «Форсаж 9» почти исчез из российского проката и почему вернулсяИ как раньше сценарист Крис Морган сохранил забуксовавшую франшизу для большого кино
Саге «Форсаж» уже 20 лет. Первый фильм вышел в 2001 г. и оказался хитом. Второй разочаровал киностудию, а третий чуть было не выпустили только на DVD. Спас ситуацию никому не известный сценарист Крис Морган. С тех пор он бессменный автор «Форсажей».
После первого успеха «Форсажа-9» (F9) в России, когда его бокс-офис за первые две недели составил почти 900 млн руб., ведущие киносети «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» не смогли договориться об условиях проката с кинодистрибутором Universal Pictures International (UPI). Обычно после второй недели сборы дистрибутора уменьшают с 50 до 40–45% из-за падения зрительского интереса. Но UPI по-прежнему хотела забирать половину кассы. В итоге российские киносети либо отменили показы, либо свели количество сеансов до минимума. Правда, уже через неделю фильм снова появился на их экранах (по информации «Коммерсанта», UPI настояла на своих условиях). Но «Форсаж-9» переместился на 3-е место по сборам за уикенд (с четверга по воскресенье) – 3–6 июня, а затем на 6-е – 17–20 июня. Всего в России фильм собрал к сегодняшнему дню 1,1 млрд руб. (данные ЕАИС).
В Китае в первый уикенд «Форсаж-9» принес $136 млн. После этого актер Джон Сина в интервью назвал Тайвань страной, вызвав бурю возмущения у китайцев, – на следующий уикенд сборы упали до $20,8 млн.
В США «Форсажу-9» предсказывают блестящий старт. Опрошенные интернет-изданием Deadline аналитики сулят сборы за первый уикенд минимум $50–60 млн, максимум – более $70 млн. Он может обогнать лидера этого года, «Тихое место – 2» (A Quiet Place Part II), за первый уикенд собравшее $57 млн. И тогда есть все шансы, что Голливуд решится на выпуск 10-го «Форсажа».
Сага о «Форсаже»
Начинался «Форсаж» с того, что в тусовку стритрейсеров внедрился полицейский, чтобы найти, кто грабит грузовики. Но с годами приключения героев саги становились все круче и сюрреалистичнее. Через историю об ограблении в стиле «11 друзей Оушена» (2001) «Форсаж» пришел к фильмам в манере агента 007: гонщики помогают разведке уничтожать суперзлодеев.
«Есть три вещи, которые ограничивают нас при создании фильма, – рассказывал Морган журналу Creative Screenwriting. – Первая – это время. Обычно мы снимаем двухчасовые фильмы». Кстати, Морган не утруждает себя рассказами о предыстории героев в новых фильмах, так что лучше начинать с первого. «Второе ограничение – деньги. У нас невероятный бюджет, но иногда мы хотим снять слишком много», – продолжает он. Например, в конце «Форсажа-6» есть сцена с погоней за взлетающим самолетом. Вообще-то, она была написана для концовки пятого «Форсажа», но не хватило денег. «Последнее ограничение – это законы физики», – заключает Морган.
Морган объяснял сайту Polygon: «В «Форсаже» никогда явно не нарушаются законы физики». По его словам, в фильмах не может быть ничего настолько невозможного, что разрушает веру зрителя в происходящее. Однако допустимы не слишком очевидные нарушения, которые увлеченный переживанием за героев зритель не заметит. Сцена с самолетом как раз такой пример. Фанаты позже сосчитали, исходя из времени погони, что длина взлетно-посадочной полосы составляла 42 км. Но кто об этом думает, когда зашкаливает адреналин?
«Да, у нас есть машины, прыгающие с одного здания на другое – но это же теоретически возможно!» – говорил Морган Creative Screenwriting. Если следовать его логике, придется признать, что российские подлодки плавают со скоростью суперкара и в надводном, и в подводном положении и взламывают толстый лед залива, как ледокол «Ленин» (это эпизод из «Форсажа-8»).
Не автолюбители
Морган смотрел первый «Форсаж» в кинотеатре и стал фанатом фильма. «Правда, я не любитель машин, и мои познания в области автомобилей на самом деле довольно ограниченны, – признавался он Creative Screenwriting. – Если надо, я прошу совета у Денниса Маккарти (консультант по автомобилям в фильмах про Бэтмена, «Ла-ла-ленд» и др.)». Впрочем, не он один такой. Актрисы Девон Аоки (сыграла лидера женской уличной гоночной банды во втором «Форсаже»), Джордана Брюстер (появилась в пяти «Форсажах») и даже Мишель Родригес, возлюбленная Торетто, которая по сценарию мало в чем ему уступает, – все они не умели водить до того, как попали в актерский состав саги.
Морган рассказывал блогу ComingSoon, что как-то столкнулся на премьере с ведущим телепередачи «Разрушители легенд» Адамом Сэвиджем и провел с ним один из лучших вечеров, разбирая, какие сцены в его фильмах нелепые, а какие нет.
Есть и другие ограничения, которые Морган добровольно наложил сам на себя. «Представьте: приходит к [главному герою «Форсажа»] Доминику Торетто его давно потерянный родственник Риддик (которого тоже играл Вин Дизель. – «Ведомости»). И говорит, что судьба Вселенной зависит от их совместной работы. Мой ответ – нет. Мы не собираемся в космос», – говорил он четыре года назад блогу SlashFilm. Два других запрета, с которыми, по словам сценариста, согласились все члены съемочной команды, – никаких путешествий во времени и динозавров.
В «Форсаже-9» герои улетают с планеты в машине с ракетными двигателями, чтобы протаранить вражеский спутник. Как говорил Морган, «Форсажи» восьмой, девятый и десятый создаются как трилогия. Интересно, угонит ли в следующем фильме Торетто DeLorean у Эмметта Брауна из «Назад в будущее» и уедет ли на нем в доисторические времена или же наткнется на Парк юрского периода?
Лучшая киношкола мира
Морган родился в 1966 г. в Чикаго. Но потом семья жила в деревушке Форсайт, где его отец с утра работал учителем, а вечером – библиотекарем. А в выходные всегда старался отвезти сына в кино, куда надо было ехать целый час в одну сторону. Когда Моргану было лет 15, отец повез его на фильм с названием «В поисках утраченного ковчега». Морган был не в восторге: он думал, что это будет что-то скучное на библейскую тему. И когда это оказался фильм про приключения Индианы Джонса... Морган вспоминает это как «самый глубокий опыт в кино за всю жизнь».
Морган около 10 лет работал в Лос-Анджелесе, в месте, где все посвящено кино: в магазине по продаже фильмов на видеокассетах и DVD. «Это лучшая киношкола, в которую можно поступить!» – говорил он Creative Screenwriting. Его любимым занятием было обсуждать сюжеты с друзьями и сочинять варианты: если бы герои поступили иначе, как развивались бы события? Еще он фанат настольной игры Dungeons & Dragons. В ней ведущий должен описывать, в каком антураже происходит действие, и придумывать события. Это очень похоже на создание сценария для фильма, говорил Морган, и недаром поклонники этой игры, с которыми он до сих пор часто играет, – сценаристы Джон Огаст, Крэйг Мэйзин, Фил Хэй. В Dungeons & Dragons в детстве и юности увлеченно играл Вин Дизель, который не только исполняет роль главного героя «Форсажей», но принимает самое живое участие в создании сюжета.
Работая в магазине, Морган написал сценарий собственного фильма. Вопрос был в том, что с ним делать. Однажды он устроился подработать на каких-то съемках и там показал сценарий. Через восемь месяцев ему позвонил продюсер по спецэффектам Уэйн Биллхаймер, который участвовал в создании «Железного человека» (Iron Man), «Трансформеров» (Transformers), «Мстителей» (The Avengers) и многих других известных франшиз. Он услышал, что у Моргана есть неплохой сценарий, и попросил рукопись, чтобы показать знакомому режиссеру.
Идея Моргана понравилась режиссеру, но сценарий в работу он не взял и передал знакомому продюсеру. Тот тоже похвалил, но браться за экранизацию не решился и, в свою очередь, отдал взглянуть знакомой. В итоге у Моргана раздался звонок: «Меня зовут Андреа Макколл, я работаю в Dreamworks. Я прочитала ваш сценарий и хотела бы встретиться». Морган был уверен, что его труд наконец-то купят. На самом деле Маккол уже работала над другим фильмом и просто хотела позаимствовать у Моргана некоторые идеи. «Вот юрист, вот агент – договаривайтесь!» – услышал Морган. В итоге Маккол стала его добрым ангелом. Благодаря ей он поучаствовал в создании фильма «Сотовый» (Cellular, 2004), где главный герой должен найти похищенную женщину, пока не разрядился его телефон. «Морган – очень приятный молодой человек, он каждый день был на съемочной площадке, переписывая сцены, чего я никогда не делал. Он заслуживает похвалы», – говорил сценарист фильма Ларри Коэн. А потом Маккол рассказала Моргану о конкурсе на лучший сценарий для «Форсажа-3».
Из США в Японию
Идея «Форсажа» пришла в голову режиссеру Робу Коэну, когда он прочитал статью о стритрейсере Рафаэле Эстевезе в журнале Vibe. Но в фильме нет любимого Голливудом примечания «основано на реальных событиях», потому что сценаристы добавили слишком много выдуманных деталей.
Первый фильм оказался успешным. А вот второй – «Двойной форсаж» (2 Fast 2 Furious, 2003) получил негативные отзывы критиков и неоднозначные – зрителей. Кинокомпания Universal решила выпустить третий фильм саги на DVD и потратить на него мизерный бюджет в $10 млн. Был объявлен конкурс на лучшую идею сценария.
Морган как раз узнал про японских гонщиков, увлекавшихся дрифтом (контролируемый занос). Он придумал идею: у Доминика Торетто есть знакомый, которого убили в Токио. Ему приходится ехать туда, чтобы раскрыть преступление, там учиться дрифту, совершенно новому стилю гонок, и вписываться в культуру, которую он не понимает. Из Universal пришел ответ: «Дрифт нам нравится, это круто. Но Вин Дизель – это дорого, Токио – это дорого. Так что спасибо, но нет». Прошло еще две недели. У Моргана зазвонил телефон. На проводе был продюсер «Форсажей» Джефф Киршенбаум с вопросом: а что такое дрифт? Морган поехал и показал ему несколько видеороликов.
Киршенбаум согласился, что идея стоящая. Но попросил написать сценарий так, чтобы героями были старшеклассники, а бюджет – как можно скромнее. Морган заспорил и настоял на своем. «Ладно, пиши о Торетто», – разрешил Киршенбаум. Но когда Морган подписал контракт и принес черновик сценария, его ждал сюрприз. «Отлично. А теперь переделай, чтобы там были старшеклассники и не было Вин Дизеля», – сказал Киршенбаум. У Моргана просто не осталось сил спорить – он переписал, как велели.
В итоге «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006) все-таки снимали не только в Лос-Анджелесе, но и в Токио. Бюджет составил $85 млн (сборы – около $160 млн). Вин Дизель все-таки появился в финале. За это он потребовал у Universal права на франшизу «Хроники Риддика» (The Chronicles of Riddick), которую киностудия хотела закрывать, и в 2013 г. выпустил новый фильм про этого героя.
Гибель героя
Морган успел поучаствовать еще в одном проекте – помогал доработать ряд эпизодов в фильме «Особо опасен» (Wanted, 2008) Тимура Бекмамбетова про братство убийц. «Бекмамбетов – российский режиссер и полный провидец. У него 10 миллионов идей!» – восхищался в интервью сайту Comic Book Resources Морган. Но главной его работой оставался «Форсаж». Хотя «Тройной форсаж» получил неоднозначные отзывы, Universal решила снять продолжение. И не прогадала – «Форсаж-4» (Fast & Furious, 2009) с Вин Дизелем в главной роли при бюджете $85 млн собрал в четыре с лишним раза больше. После этого вопрос, будет ли «Форсаж-5» (Fast Five, 2011), даже не стоял. За ним последовал «Форсаж-6» (Furious 6), вышедший на экраны в 2013 г., в том же году, что и другой фильм Моргана в соавторстве с Уолтером Хамадой – «47 ронинов» (47 Ronin).
О судьбе самураев, оставшихся без хозяина и решивших в 1702 г. за него отмстить, написано с XVIII в. немало пьес, стихов, повестей. Да и фильмов успели снять достаточно. Первый появился еще в 1910-х гг. Бюджет американской версии составил около $200 млн (оценка Los Angeles Times), но сборы не дотянули до этой цифры, несмотря на то что в фильме играл Киану Ривз. То ли дело «Форсаж-7» (Fast & Furious 7) – при сравнимом с «Ронинами» бюджете он собрал около $1,5 млрд! Отчасти этому помогла трагедия.
Полицейского Брайана О’Коннора, который в первом «Форсаже» внедряется в банду стритрейсеров, сыграл Пол Уокер. Он появляется во всех фильмах саги, кроме «Токийского дрифта». Но в разгар съемок «Форсажа-7» Уокер погиб – разбился на суперкаре Porsche Carrera GT, за рулем которого сидел его друг.
«Universal сделала то, о чем я раньше не слышал: студия остановила съемки и ни слова не сказала о бизнесе. Хотя это был дорогой фильм и огромная ответственность, – вспоминал Морган в интервью для блога ScreenCrush. – Это был по-настоящему человечный, красивый поступок, они дали всем время для скорби». Руководство съемочной группы всерьез думало настаивать на закрытии проекта. Но в итоге решили все-таки выпустить фильм, взяв вместо Уокера дублеров и использовав компьютерную графику. Морган переписал финальную сцену. В ней персонаж Уокера не погибает, а удаляется от дел, чтобы посвятить себя семье. Мысль, что важнее семьи ничего нет и что своих нужно поддерживать, что бы ни случилось, проходит через все серии «Форсажа».
«В фильмах Доминик занимается тем, что старается сплотить семью, – рассказывал Морган сайту Collider. – Мне пришла в голову идея: а что если мы сделаем немыслимое, если Доминик Торетто перейдет на сторону зла? Что будет с его командой, которая слушала его уроки о семье и преданности, когда он их бросит?» Это стало главным конфликтом «Форсажа-8» (The Fate of the Furious, 2017). Спойлер: не волнуйтесь, герой Вин Дизеля не перешел на сторону зла, а только притворился, причем по уважительной причине, имеющей непосредственное отношение к семье.
Куба рядом
Когда Морган думал, в каком городе начать историю «Форсажа-8», ему пришла в голову мысль о Гаване. «Люди на Кубе поддерживают автомобили в рабочем состоянии по 50 лет, ведь они не могут пойти в автосалон за новой машиной или в магазин автозапчастей. Им приходится буквально изобретать способ починки», – восхищался Морган на страницах Creativescreen Writing. В дело идут детали не только от других моделей машин, но даже от тракторов и лодочных моторов. Морган настоял на том, чтобы снимать начало фильма именно на Кубе, а не в США в декорациях: «Это было непросто сделать, учитывая отношения между нашими правительствами. В итоге фильм стал первым крупным американским кинопроектом на Кубе за последние полвека».
Морган продолжал работу над другими проектами помимо «Форсажей». В 2015 г. вместе с седьмым «Форсажем» вышел фильм «Ватиканские записи» (The Vatican Tapes). Сценарист Кристофер Боррелли рассказывал интернет-изданию Nerdist: «Однажды ночью я тусовался с Крисом Морганом и рассказал ему не очень хороший сюжет, который у меня вертелся в голове. Морган вежливо выслушал и подкинул множество идей – с ними все стало гораздо лучше!» Хотя все равно низкобюджетный ужастик про экзорцизм не получил особого признания и собрал столько же, сколько его бюджет, – $13 млн.
Вместе с «Форсажем-8» в 2017 г. вышла очередная фантазия на тему ожившей мумии (The Mummy). Команда из Тома Круза, Софии Бутеллы, Аннабелль Уоллис и Рассела Кроу позволила фильму собрать $409 млн – в два с лишним раза больше, чем его бюджет, но гораздо меньше, чем рассчитывали создатели. Отзывы критиков и зрителей были разгромными. Зато Морган и другие сценаристы и продюсеры этой ленты получили огромное удовольствие.
«Я большой поклонник фильмов о монстрах, я на них вырос. Первым фильмом ужасов, который я увидел, была «Мумия», – рассказывал Морган Collider. До его рождения был снят почти десяток лент на эту тему, но Морган говорил о «Мумии» (The Mummy) 1932 г. – Я был очень маленьким. Фильм показывали в местной библиотеке, и, конечно же, я вошел в зал прямо на сцене, когда [актера] Бориса Карлоффа мумифицировали заживо. Это меня ужаснуло. Я убежал. Я никогда не видел ничего подобного. Я простоял снаружи около 60 секунд, потом сказал: «Мне надо знать, что будет дальше!» Вернулся и досмотрел до конца. И с тех пор полюбил этот жанр <...> Сейчас мы живем в мире фильмов о супергероях. Я люблю их, смотрю их все и прекрасно провожу время. Но не могу идентифицировать себя с супергероями, потому что знаю, что никогда не буду таким идеальным. В то же время фильмы о монстрах говорят, что в каждом из нас есть тьма, у каждого есть секреты, которых стыдишься».
Морган рассказывал, что попутно с историей о мумии они с другими сценаристами разрабатывали реинкарнацию «Невесты Франкенштейна» (Bride of Frankenstein, 1935), «Ван Хельсинга» (Van Helsing, 2004), «Существа из черной лагуны» (Creature from the Black Lagoon, 1954), «Человека-невидимки» (The Invisible Man, 1933), «Человека-волка» (Frankenstein Meets the Wolf Man, 1943) и других известных произведений. К несчастью (или, наоборот, к счастью), из этой затеи ничего не вышло. Как и из попытки возродить цикл о Конане-варваре. «Наш замысел был в том, чтобы взять этого героя 30 лет спустя, – говорил он Collider. – Конан уже не тот сильный парень, которым был раньше, не такая легенда, как прежде, – это старый сломленный человек». Universal несколько лет разрабатывала эту идею, обещая Моргану должность продюсера. Но в 2018 г. Морган объявил, что для «Конана» потребуется слишком большой бюджет, из-за чего киностудия похоронила проект.
Зато в 2018 г. вышел спродюсированный им постапокалиптический хоррор «Птичий короб» (Bird Box) с Сандрой Буллок и Джоном Малковичем. В будущем люди вынуждены ходить с завязанными глазами: иначе, увидев нечто, они начинают испытывать тягу к самоубийству. «Я не люблю сценарии о конце света, – признавался Морган журналу The Hollywood Reporter. – Но этот я начал просматривать часов в восемь вечера и в итоге читал всю ночь. Утром встретился с его авторами и сказал, что мне понравилось».
В прошлом году Netflix раскрыла десятку самых популярных фильмов из каталога Netflix Originals. «Птичий короб» в нем на 2-м месте с 89 млн зрителей (бюджет фильма – почти $20 млн). Похоже, нас ждет продолжение не только «Форсажей», но и этой истории. Джош Малерман, по книге которого создан сценарий, в прошлом году заявил о готовящемся сиквеле. Тем более что вторую книгу из этой серии – «Мэлори» – он уже выпустил.