Как англичанин сравнивал Россию и Китай

Сибарит или аскет

Таброн предпочитает отправляться в путь в одиночку. «Не путешествуйте с представителями своей культуры, если хотите понять другую культуру, – советовал он в беседе с FT. – Людей тянет к вам, если вы один. Так вы еще больше возбуждаете их любопытство. Привлекает их и мысль, что вы можете чувствовать себя одиноко. Русский решит, что вас нужно угостить водкой».

Себя Таброн считает человеком, закаленным в странствиях, и отнюдь не гедонистом. «Все, что другим людям покажется лишениями, для меня не имеет значения, – говорил он The Telegraph. – Я могу обойтись очень немногим. Хотя, глядя на это, вам может показаться иначе». На этих словах он обвел рукой свою удобную, тщательно ухоженную лондонскую квартиру поблизости от Холланд-парка. Журналист напомнил, что суровый путешественник, не обращающий внимания на внешний вид, Таброн в 2013 г. попал на 39-е место лучше всех одетых англичан по версии газеты The Times. Брови Таброна поползли вверх: «Боже правый! А моя жена все время сердится, что я небрежно одет. Я обязательно должен ей об этом рассказать!» И он честно признался: «Когда я в отпуске, например, в [испанском] Коста-дель-Соль, я буду таким же привередливым, как и остальные». В обычной жизни он не готов сталкиваться с трудностями даже ради мечты. FT как-то спросила, чего ему не хватает в жизни. «Завести сову-сипуху. Это самые прекрасные, на мой взгляд, создания, – был ответ. – Но их чертовски сложно кормить: они предпочитают живых мышей. А еще они храпят».