Главную роль в «Дюне» сыграл молодой актер Тимоти Шаламе. Он появлялся во многих знаменитых фильмах, но по-настоящему известным его сделала роль в «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017). После нее 22-летний актер был номинирован на «Оскара» и стал самым молодым в списке претендентов на эту награду с 1939 г., когда на нее был выдвинут 19-летний Микки Руни за «Детей в доспехах» (Babes in Arms). Пресса называет его «новой звездой», «любимчиком» (le chouchou), «новым Брандо» и «следующим большим бумом» (next big thing).