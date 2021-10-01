Путь к успеху звезды «Дюны» Тимоти ШаламеИ как он готовился к роли в фильме, обещающим стать одним из самых кассовых в 2021 г.
При бюджете в $165 млн лента Дени Вильнёва «Дюна» за две прошедшие недели собрала $78 млн. Премьера состоялась на международном кинофестивале в Венеции 3 сентября, в широкий прокат в разных странах фильм вышел с 15 сентября (в России – с 16 сентября).
По данным «Кинопоиска», «Дюна» установила рекорды проката в период пандемии в России, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, на Украине, в Гонконге и Сингапуре. Бокс-офис в России составил $15 млн. На многих крупных рынках фильм еще не вышел: в США, Китае, Индии премьера намечена на 22 октября.
Главную роль в «Дюне» сыграл молодой актер Тимоти Шаламе. Он появлялся во многих знаменитых фильмах, но по-настоящему известным его сделала роль в «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017). После нее 22-летний актер был номинирован на «Оскара» и стал самым молодым в списке претендентов на эту награду с 1939 г., когда на нее был выдвинут 19-летний Микки Руни за «Детей в доспехах» (Babes in Arms). Пресса называет его «новой звездой», «любимчиком» (le chouchou), «новым Брандо» и «следующим большим бумом» (next big thing).
Для самого Шаламе «Дюна» – проект мечты, пишет интернет-издание Deadline. Это шаг в высшую лигу блокбастеров, подтверждающий его статус одной из самых популярных молодых кинозвезд современности. А еще это возможность работать с режиссером Дени Вильнёвым, о которой Шаламе мечтал давно. Узнав о проекте, он немедленно настроил оповещения Google о любых новостях, связанных с «Дюной», и всеми способами старался, чтобы режиссер как можно чаще слышал о нем. Это сработало. Вильнёв говорил, что у него и в мыслях не было позвать на главную роль другого актера. Когда Вильнёв попал в жюри Каннского кинофестиваля в 2018 г., он связался с Шаламе и пригласил приехать обсудить кое-что за чашкой кофе. Шаламе в тот момент был в Лондоне на съемках исторической драмы «Король» (The King, 2019) для Netflix. Однако сразу сорвался во Францию.
«Честно говоря, мое знакомство с «Дюной» ограничивалось комиксами, которые я видел в магазине, когда в 10 лет покупал [мангу] Yu-Gi-Oh!», – признавался Шаламе Deadline. Но, услышав про экранизацию, сел штудировать первую книгу саги. На полях Шаламе писал свои мысли и заметки для роли. К звонку Вильнёва он успел прочитать ее только до половины – книга все-таки не самая маленькая и простая: «Вторую половину я быстро проглядел и поехал».
Книга поколения
Шаламе признается, что был потрясен, «узнав, скольким людям дорога «Дюна»: «Я сравниваю это с тем, как наше поколение росло с Гарри Поттером» (цитата по Deadline). История вселенной «Дюны» началась в середине прошлого века, когда журналист Фрэнк Герберт решил написать о борьбе минсельхоза США с распространением песчаных дюн в Орегоне. Увлекшись темой, он выдумал целую планету, покрытую пустынями, где добывается пряность (в разных переводах – спайс, специя и т. д.). Это величайшая ценность, без которой невозможно существование космической империи: пряность продлевает жизнь, позволяет предвидеть будущее, а навигаторы принимают ее, чтобы стимулировать мозг и проложить курс среди звезд. Дело в том, что компьютеры в мире Дюны под запретом.
В 1963–1965 гг. два романа Герберта о Дюне выходили по частям в журнале Analog Science Fact & Fiction. Затем автор переписал их, объединил в одну книгу, а потом очень долго искал издателя. Случай отнюдь не исключительный для потенциальных бестселлеров. Тогда считалось, что никто не читает длинные фантастические романы. Получив пару десятков отказов, в конце концов Герберт уговорил рискнуть издательство Chilton, которое вообще-то специализировалось на автожурналах и руководствах по ремонту автомобилей. Изданная в твердой обложке «Дюна» собрала коллекцию престижных наград. А когда издательство Ace Books выпустило ее дешевую версию в мягкой обложке, книга стала хитом продаж.
Всего Герберт написал шесть книг о «Дюне» и планировал седьмую, завершающую, но умер, не успев воплотить замысел. Эстафету подхватил его старший сын Брайн, который стал работать в соавторстве с известным фантастом Кевином Андерсоном («Трилогия Академии джедаев», «Молодые рыцари-джедаи» и др., а также StarCraft, «Секретные материалы»). В общей сложности творения двух поколений авторов рассказывают о 15 000 лет существования этого мира. «Дюна» превратилась в медиафраншизу: по ней написаны десятки книг, несколько комиксов (в прошлом году американское издательство Abrams Books выпустило очередную серию графических романов), вышло несколько компьютерных игр и настольная игра.
Фильм Вильнёва уже третий по счету. Первый снял в 1984 г. Дэвид Линч, а в 2000 г. и 2003 г. телекомпания Sci-Fi выпустила два мини-сериала. Также «Дюну» готовился экранизировать, но так и не снял Алехандро Ходоровски (позже его наметки были использованы для фильма «Чужой» 1979 г.), а в 2011 г. от экранизации отказалась Paramount Pictures. Нынешнюю экранизацию хорошо встретили критики – на Rotten Tomatoes (сайт – агрегатор рецензий) положительных отзывов у нее целый 91%. Зрительский рейтинг сайт пока не публикует из-за малого количества отзывов. На «Кинопоиске» фильм набрал 8.0, что совсем неплохо – столько же у «Крепкого орешка», «Шрека», «Ледникового периода» и многих других хитов.
Первые шаги
Тимоти Шаламе родился в 1995 г. в районе Манхэттена, который называют «Адской кухней» за высокую преступность. «На нашем 33-м этаже башни, парящем под небесами, был настоящий плавильный котел культур, – рассказывал он журналу Les Inrockuptibles. – Это научило меня довольно свободно обходиться с самоидентичностью. Я не провожу дни, бродя по кругу с вопросом, кто же я. Я тот, кем хочу быть сейчас». Менять образ научило его и то, что фактически Шаламе рос в двух культурах. На лето он уезжал к дедушке и бабушке по отцу во французскую коммуну Шамбон-сюр-Линьон. «Оказавшись там, я становился своей французской версией, – говорил он интернет-изданию La Presse. – Я был полностью погружен в культуру и даже думал на французском». Правда, когда отец говорил с ним на французском, Шаламе отвечал ему на английском.
Шаламе увлекался европейским футболом, мечтал стать знаменитым игроком и во Франции часто убегал на улицу погонять мяч с мальчишками. Но его стезя была фактически предрешена. Его мать Николь Флендер танцевала в «Линкольн-центре» с труппой New York City Ballet в детстве, а став взрослой, играла в бродвейских мюзиклах, работала в профсоюзе актеров – Ассоциации актерского равноправия и была среди академиков театральной премии «Тони». Дядя Родман Флендер – актер и режиссер. Тетя Эми Липпман продюсировала телесериалы. Дед Гарольд Флендер был писателем и сценаристом, по его роману «Парижский блюз» был снят одноименный фильм (Paris Blues, 1961) с Полом Ньюманом и Луи Армстронгом. Марка Шаламе, отца Тимоти, тоже можно назвать человеком творческим – он был корреспондентом газеты Le Parisien в Нью-Йорке, а потом устроился на работу в ООН. «Я не в силах не играть», – признавался Шаламе Les Inrockuptibles. Кстати, его сестра Полина тоже стала актрисой.
В 2005 г. 10-летний Тимоти начал кинокарьеру в короткометражном фильме ужасов Sweet Tooth (официальный год выхода – 2008-й). Ему понравилось, и он стал участвовать в кастингах на разные небольшие роли. В 13 лет его отдали в школу музыки и искусств «Ла Гуардия» в Нью-Йорке. «Мы там иногда буквально танцевали на партах. Это удивительная творческая и художественная школа. Я грустил, когда настало время покинуть ее», – предавался Шаламе ностальгии на страницах Los Angeles Times.
Через 15 лет Шаламе участвовал в постановке бродвейского мюзикла The Talls. «Я был в восторге от «Ла Гуардия», но никогда не думал о карьере актера, – рассказывал он журналу Hero. – Мюзикл ставили во время летних каникул, он стал моей жизнью на два месяца. <...> Именно он заставил меня серьезно отнестись к актерскому мастерству». В «Ла Гуардия» он мечтал играть главные роли в школьных постановках, но не мог на них пробиться. Как правило, они доставались другому ученику – Энселу Эльгорту.
В 16 лет Шаламе получил второстепенную роль Финна Уолдена, сына вице-президента США, во втором сезоне сериала «Родина» (Homeland, 2012). Год спустя он поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать культурную антропологию. Но пришлось пропустить два семестра из-за съемок в фильме «Интерстеллар» (Interstellar, 2014). «Это все [съемки] дело утомительное, но ужасно захватывающее, особенно для такого молодого человека, как я, – говорил Шаламе Les Inrockuptibles. – Я встречаю актеров и режиссеров, которыми восхищаюсь, людей, творчество которых изучал в школе... Мне часто хотелось ущипнуть себя, чтобы поверить в это». Он специально тренировался не проявлять излишнего восторга при виде знаменитостей («Боже мой! Неужели это вы?!»). Кстати, не только знакомые, но и девушки у него были на зависть остальным: известны его романы с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, с Лилли-Роуз, дочерью Джонни Деппа, а в прошлом году писали о его связи с актрисой Эйсой Гонсалес.
В «Интерстелларе» Шаламе сыграл сына главного героя в детстве (взрослого сына играл Кейси Аффлек). 17-летний Тимоти не умел даже водить машину, хотя в одной из сцен он управляет пикапом, несущимся по кукурузному полю. Это его сильно смущало: Шаламе всегда очень хотелось, чтобы его считали взрослым – это пошло еще с детства, когда в 10 лет он выбил себе право самостоятельно ездить на метро на съемки. Сцены с Шаламе в «Интерстелларе» снимались в Канаде. В интернете он нашел действующий закон штата Калифорния, в котором говорилось, что человек старше 16 лет, окончивший среднюю школу, имеет право путешествовать в одиночку в случае, если принимает участие в съемках фильма за пределами Западного побережья, уверял Шаламе Los Angeles Times. Он убедил родителей отпустить его одного «по закону»: «Мне всегда казалось, что, когда на съемках есть опекуны, становится меньше места для творчества».
Успех пришел не сразу
После съемок «Интерстеллара» Тимоти убеждал мать, что ему не нужна запасная специальность на случай, если не заладится актерская карьера, и можно бросать университет. Он с нетерпением ожидал премьеры фильма, полагая, что не будет отбоя от предложений. Но ничего такого не произошло, рассказывал Шаламе журналу GQ. Его брали на съемки в какие-то фильмы, но отказали во многих ролях, которые он хотел сыграть. Потом он ходил в кино посмотреть, как их играют другие актеры. Он не уточнял, о каких фильмах идет речь, но известно, что в 2015 г. ему не дали главную роль в очередном фильме про Человека-паука. Но однажды в Монреале судьба свела его с его кумиром – певцом и актером Кидом Кади. Кади рассказал, как нелегко приходилось ему самому и как он заставил себя удвоить усилия и в конце концов добился успеха. Оставалось последовать его примеру.
В 2017 г. вышло несколько фильмов, где Шаламе по-прежнему играл второстепенные роли. Например, «Леди Бёрд» (Lady Bird). Шаламе в интервью MTV шутил, что эта роль помирила его с коллегой, актером Лукасом Хеджесом: «Лет пять-шесть мы сталкивались на кастингах и бросали друг на друга недоброжелательные взгляды <...> А теперь мы дружим».
В том же году произошел прорыв: Шаламе получил главную роль. Причем в фильме, который принес ему номинацию на «Оскара»: «Назови меня своим именем» о романтической связи двух юношей. Фильм Луки Гуаданьино основан на одноименном романе Андре Асимана. «Когда я впервые обедал с Тимоти, я сразу увидел в его телосложении ту лихорадочную нервную угловатость, которую Андре описал в книге, – рассказал Гуаданьино GQ. – Но самое главное, в разговоре с Тимоти я узнал, что молодой человек был не только актером со стажем <...> но у него было пьянящее желание стать великим актером».
Шаламе приехал на съемки в Италию за шесть недель до съемочной группы – хотя бы наскоро освоить язык, научиться играть на гитаре и вспомнить навыки владения фортепьяно. Отец Тимоти в детстве отказался учиться играть на пианино и долго жалел об этом. В итоге заставлял сына учиться музыке четыре года подряд, невзирая на слезы и крики, пока в 12 лет Тимоти не бросил уроки фортепьяно и не постарался забыть их как страшный сон. Теперь они ему пригодились.
«Назови меня своим именем» получил признание критиков и четыре номинации на «Оскара»: за лучший фильм, лучшего актера (Шаламе), лучшую оригинальную песню и лучший адаптированный сценарий. Лента выиграла «Оскара» только за сценарий, хотя Шаламе очень рассчитывал на статуэтку и пригласил на церемонию мать. У него есть любимый короткий видеоролик, который он часто пересматривает, рассказывал он журналу Time Out. На нем заснят момент, когда объявляют о победе в номинации за лучший сценарий, Шаламе и его партнер по фильму актер Арми Хаммер встают и аплодируют: «И в последнюю секунду моя мама, которая ниже меня ростом, выскакивает в нижнем левом углу кадра как сурок».
После «Назови меня своим именем» на него посыпались заманчивые предложения, как Шаламе и мечтал. В следующем году он появился в главной роли в фильме «Красивый мальчик» (Beautiful Boy, 2018) о молодом наркомане. «Красивый мальчик» – это самая сложная актерская задача, с которой я до сих пор сталкивался, – говорил он La Press. – Я похудел на 20 фунтов, чтобы сыграть дорогу персонажа в [наркотический] ад». В 2018 г. он появился у Вуди Аллена в главной роли в «Дождливом дне в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York). В следующем году сыграл Теодора «Лори» Лоренса в фильме «Маленькие женщины» (Little Women) – седьмой полнометражной экранизации одноименного романа Луизы Мэй Олкотт 1868 г. А попутно играл самого Генриха V в «Короле», когда и началась его эпопея с «Дюной».
Теперь, когда съемки «Дюны» позади, Шаламе грустит, признавался он MTV: «Мне не нравится тот период, когда работа над фильмом закончилась. У меня хорошо получается быть честным перед камерой даже в те дни, когда я не в настроении. А потом мне приходится сталкиваться с самим собой, снова становиться человеком [а не персонажем]».