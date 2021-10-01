После съемок «Интерстеллара» Тимоти убеждал мать, что ему не нужна запасная специальность на случай, если не заладится актерская карьера, и можно бросать университет. Он с нетерпением ожидал премьеры фильма, полагая, что не будет отбоя от предложений. Но ничего такого не произошло, рассказывал Шаламе журналу GQ. Его брали на съемки в какие-то фильмы, но отказали во многих ролях, которые он хотел сыграть. Потом он ходил в кино посмотреть, как их играют другие актеры. Он не уточнял, о каких фильмах идет речь, но известно, что в 2015 г. ему не дали главную роль в очередном фильме про Человека-паука. Но однажды в Монреале судьба свела его с его кумиром – певцом и актером Кидом Кади. Кади рассказал, как нелегко приходилось ему самому и как он заставил себя удвоить усилия и в конце концов добился успеха. Оставалось последовать его примеру.