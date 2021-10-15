О чем сожалеет создатель нового хита Netflix «Игра в кальмара»

Производство сериала было для Хвана очень напряженным. Раньше он снимал только короткометражки и полный метр. Чтобы написать и довести до ума первые две серии, у него ушло полгода. «Каждую ночь перед съемками я думал о том, как улучшить сцены, и перекраивал сценарий. Уровень стресса, в котором я находился, был 100%-ным, – рассказывал он газете The Korea Times. – Для меня каждый фильм – это проблема». Из-за постоянного стресса он потерял шесть зубов, уверял Хван CNN. Поэтому он пока не собирается выпускать «Игру в кальмара – 2». «Даже думать об этом сейчас утомительно», – сказал он газете Variety. Если создавать продолжение, то уже не в одиночку, а с помощью команды сценаристов. А пока Хван хочет сделать перерыв и снять еще один полнометражный фильм. Его рабочее название KO Club («Клуб КО») – сокращение от Killing Old Men Club («Клуб убийства стариков»), а сюжет разворачивается вокруг конфликта поколений.