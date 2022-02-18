«Идентификация»: детектив не по канонам

Девушка Валерия (Лена Тронина, известна по сериалам Happy End, «Перевал Дятлова») работает продавщицей на вещевом рынке и всем говорит, что она сирота. Хозяин торговой точки Бакир (Куралбек Чокоев) смотрит на нее как на свою собственность, а его младший брат Аман (Анвар Осмоналиев) влюблен и зовет замуж. В день свадьбы, подкараулив невесту в туалете, Бакир пытается ее изнасиловать, Валерия сопротивляется, а несколько минут спустя Бакира находят убитым. Собравшийся было на пенсию следователь-морфинист Плахов (Олег Васильков, известен по фильму «Брат-2», сериалам «Хиромант» и «Водоворот»), хорошенько поразмыслив над этим делом, решает, что тут все не так просто и пенсия вместе с тихой смертью от передозировки пока подождут.