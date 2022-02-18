От триумфа Гитлера до победы искусственного интеллекта на бирже

Книга «Индекс страха», по которой снят сериал режиссера Дэвида Кэффри, была опубликована еще в 2011 г. Тема фондового рынка неспроста заинтересовала Харриса. «Когда Lehman Brothers рухнул, люди принялись рассуждать, что AIG будет следующей, – рассказывал он Evening Standard. – А почти все мои деньги были вложены в какие-то бумаги AIG. Причем, как и большинство людей, я ничего не понимал в этом [финансовом] мире».