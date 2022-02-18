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От триумфа Гитлера до победы искусственного интеллекта на бирже

О чем пишет Роберт Харрис и почему его книги становятся бестселлерами
Софья Корепанова
Писатель Роберт Харрис / Jens Kalaene / Picture Alliance via Getty Images

Книга «Индекс страха», по которой снят сериал режиссера Дэвида Кэффри, была опубликована еще в 2011 г. Тема фондового рынка неспроста заинтересовала Харриса. «Когда Lehman Brothers рухнул, люди принялись рассуждать, что AIG будет следующей, – рассказывал он Evening Standard. – А почти все мои деньги были вложены в какие-то бумаги AIG. Причем, как и большинство людей, я ничего не понимал в этом [финансовом] мире».

В основе сюжета «Индекса страха» история flash crash – молниеносного краха американского фондового рынка. 6 мая 2010 г. он буквально за пять минут упал почти на 10%, потеряв более $1 трлн. Не прошло и получаса, как рынок отыграл значительную часть падения. В романе Харриса интрига закручена лихо. Вымышленный персонаж – гениальный физик создал искусственный интеллект для торговли на бирже, а тот возьми и выйди из-под контроля. На кону оказалась сама жизнь главного героя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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