От триумфа Гитлера до победы искусственного интеллекта на бирже

От триумфа Гитлера до победы искусственного интеллекта на биржеО чем пишет Роберт Харрис и почему его книги становятся бестселлерами
Книга «Индекс страха», по которой снят сериал режиссера Дэвида Кэффри, была опубликована еще в 2011 г. Тема фондового рынка неспроста заинтересовала Харриса. «Когда Lehman Brothers рухнул, люди принялись рассуждать, что AIG будет следующей, – рассказывал он Evening Standard. – А почти все мои деньги были вложены в какие-то бумаги AIG. Причем, как и большинство людей, я ничего не понимал в этом [финансовом] мире».
В основе сюжета «Индекса страха» история flash crash – молниеносного краха американского фондового рынка. 6 мая 2010 г. он буквально за пять минут упал почти на 10%, потеряв более $1 трлн. Не прошло и получаса, как рынок отыграл значительную часть падения. В романе Харриса интрига закручена лихо. Вымышленный персонаж – гениальный физик создал искусственный интеллект для торговли на бирже, а тот возьми и выйди из-под контроля. На кону оказалась сама жизнь главного героя.