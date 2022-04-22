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Асгар Фархади: Искусство и цензура как вода и камень

Гениальный иранский режиссер как будто оказался в своем собственном фильме
Софья Корепанова
Иранский режиссер Асгар Фархади / GERARD JULIEN / AFP

Режиссер Асгар Фархади – гордость Ирана, принесший стране целых двух «Оскаров». Он один из шести не американских режиссеров в истории, выигравших эту награду дважды наряду с такими фигурами, как Федерико Феллини, Ингмар Бергман или Акира Куросава. Но сейчас он как будто оказался в своем собственном фильме – и его блестящая карьера под угрозой

Его последняя кинолента «Герой» (2021) удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля и была выдвинута от Ирана на «Оскара». Но фильм в итоге не вошел даже в шорт-лист и доставил Фархади множество неприятностей – которые еще не кончились.

Фильм «Герой» рассказывает о человеке, попавшем в тюрьму за долги. Его выпускают на два дня, чтобы он попытался урегулировать вопрос с кредитором. И в то же время его девушка обнаруживает потерянную сумочку с золотыми монетами. Увы, их недостаточно для выплаты долга. Главный персонаж решает вернуть потерю ее владельцу и становится героем соцсетей. Но так ли он бескорыстен и честен? Его блестящая репутация разрушается на глазах.

В похожей истории оказался и сам Асгар Фархади. Восемь лет назад уже очень известный режиссер дал задание своим студентам на семинаре документального кино снять историю про потерянную и найденную вещь. Он раздал список таких случаев. Но студентка Азаде Масихзаде нашла свою собственную историю в газетах родного города и сняла документалку «Все победители, все проигравшие» (2018). Увидев «Героя», она публично обвинила Фархади в краже идеи и подала иск в суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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