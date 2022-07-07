XXI Летние балетные сезоны: классики много не бывает

XXI Летние балетные сезоны: классики много не бываетНа сцене Российского академического молодежного театра до конца лета будут идти балетные спектакли
Идея организовать Летние балетные сезоны пришла в голову опытному сотруднику Госконцерта Алле Нимодрук. Ее основной сферой деятельности на протяжении многих лет была организация гастролей зарубежных артистов в России, и наоборот: российских артистов – за границей. Более 20 лет назад, когда проект только начинался, столичные театры с балетными труппами закрывали сезон в июне. И вышло так, что летом иностранцы не могли попасть на самое притягательное для них в России театральное зрелище – балет.
Сейчас Сезоны – успешный коммерческий проект. Его создатели сделали ставку на классический репертуар и на место проведения – и угадали и с тем и с другим. Этим летом Сезоны продлятся 59 дней. В общей сложности будет сыграно 72 спектакля. По всей вероятности, билеты на них будут проданы, несмотря на то что наплыва иностранных туристов сейчас ждать не приходится.