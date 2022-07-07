XXI Летние балетные сезоны: классики много не бывает

Идея организовать Летние балетные сезоны пришла в голову опытному сотруднику Госконцерта Алле Нимодрук. Ее основной сферой деятельности на протяжении многих лет была организация гастролей зарубежных артистов в России, и наоборот: российских артистов – за границей. Более 20 лет назад, когда проект только начинался, столичные театры с балетными труппами закрывали сезон в июне. И вышло так, что летом иностранцы не могли попасть на самое притягательное для них в России театральное зрелище – балет.