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XXI Летние балетные сезоны: классики много не бывает

На сцене Российского академического молодежного театра до конца лета будут идти балетные спектакли
Вячеслав Суриков
Балет «Эсмеральда» / ballet-letom.ru

Идея организовать Летние балетные сезоны пришла в голову опытному сотруднику Госконцерта Алле Нимодрук. Ее основной сферой деятельности на протяжении многих лет была организация гастролей зарубежных артистов в России, и наоборот: российских артистов – за границей. Более 20 лет назад, когда проект только начинался, столичные театры с балетными труппами закрывали сезон в июне. И вышло так, что летом иностранцы не могли попасть на самое притягательное для них в России театральное зрелище – балет.

Сейчас Сезоны – успешный коммерческий проект. Его создатели сделали ставку на классический репертуар и на место проведения – и угадали и с тем и с другим. Этим летом Сезоны продлятся 59 дней. В общей сложности будет сыграно 72 спектакля. По всей вероятности, билеты на них будут проданы, несмотря на то что наплыва иностранных туристов сейчас ждать не приходится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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