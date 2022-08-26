Московский кинофестиваль сохранил статус международного конкурса

Вечером 26 августа открывается 44-й Московский кинофестиваль (ММКФ), показы будут проходить неделю, до 2 сентября. Обновленная команда во главе с журналистом Иваном Кудрявцевым собрала программу за лето в крайне нервных условиях. Еще в марте Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) приостановила аккредитацию ММКФ как фестиваля класса А (подтверждает высокое качество организации киносмотра). Предполагаемый эффект санкции очевиден – большие имиджевые потери и падение уровня конкурсных программ. Но даже если бы аккредитация была сохранена, в текущей ситуации трудно сомневаться в неизбежности бойкота ММКФ – на фоне «отмены» русской культуры в мире.