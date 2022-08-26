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Московский кинофестиваль сохранил статус международного конкурса

Из значимых новинок программы – новая секция «Русские премьеры»
Николай Корнацкий
ММКФ сохранил международный конкурс и запустил новую секцию «Русские премьеры» / Максим Стулов / Ведомости

Вечером 26 августа открывается 44-й Московский кинофестиваль (ММКФ), показы будут проходить неделю, до 2 сентября. Обновленная команда во главе с журналистом Иваном Кудрявцевым собрала программу за лето в крайне нервных условиях. Еще в марте Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) приостановила аккредитацию ММКФ как фестиваля класса А (подтверждает высокое качество организации киносмотра). Предполагаемый эффект санкции очевиден – большие имиджевые потери и падение уровня конкурсных программ. Но даже если бы аккредитация была сохранена, в текущей ситуации трудно сомневаться в неизбежности бойкота ММКФ – на фоне «отмены» русской культуры в мире.

Приезд зарубежных гостей проблематичен не только из-за политики бойкота, но и чисто логистически – затруднено международное авиасообщение с Россией, в некоторых странах вводятся ограничения из-за новой вспышки коронавируса. Как следствие, до последнего момента организаторы держат интригу как с окончательной программой, так и со списком почетных гостей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных