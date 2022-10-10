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«С момента пандемии рынок совершенно восстановился и даже чрезмерно ожил»

Гендиректор «Галс-девелопмента» Виктор Адамов о том, как изменилась стратегия компании после ее реорганизации
Дарья Молоткова
Гендиректор «Галс-девелопмента» Виктор Адамов / Максим Стулов / Ведомости

Первым российским девелопером, который решился выйти на Лондонскую фондовую биржу, был «Галс-девелопмент». С того момента компания сменила название (ранее она была «Системой галс») и владельца (АФК «Система» передала ее группе ВТБ), а также стала одним из самых закредитованных застройщиков в стране. С учетом распродажи активов некоторые участники рынка на каком-то этапе фактически похоронили «Галс-девелопмент», посчитав, что его акционеру рано или поздно придется закрыть компанию. Но за последние два года у группы открылось второе дыхание: ВТБ провел реструктуризацию ее бизнеса, перевесив активы на фонды, она начала активно покупать площадки под строительство жилой и офисной недвижимости. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Галс-девелопмента» Виктор Адамов объясняет, почему девелопер поменял свою стратегию и какие проекты сейчас находятся в его портфеле.

«Старого «Галс-девелопмента» не существует»

– Было юридическое лицо – ПАО «Галс-девелопмент», которое считалось одной из самых закредитованных компаний в строительной отрасли. Если я не ошибаюсь, в 2020 г. в ходе реструктуризации бизнеса активы компании перевели в фонды. А затем возникла новая компания – ООО «Галс-девелопмент» (бывшее «Галс управление активами»), которое сейчас и занимается текущими проектами группы. Что вам эта схема дала?

– У прежнего «Галс-девелопмента» была очень серьезная долговая нагрузка, представленная преимущественно корпоративными кредитами. Кроме того, достаточно сложной была и корпоративная структура: много юридических лиц, не задействованных в основном бизнесе. Этот вопрос было необходимо решать. И мы провели реструктуризацию, после которой у нас поменялась организационная структура. Совершенно по-другому выстроили модель управления компанией, на достаточно серьезный процент изменилась и команда. Что касается активов, которые были у группы ранее, то они перешли в новый «Галс-девелопмент». Исключение составили те объекты, которые мы успели продать: это непрофильные для нас проекты, находившиеся на завершающей стадии. Старого «Галс-девелопмента» уже не существует, и, соответственно, все свои обязательства перед акционерами он выполнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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