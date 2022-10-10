«С момента пандемии рынок совершенно восстановился и даже чрезмерно ожил»

– У прежнего «Галс-девелопмента» была очень серьезная долговая нагрузка, представленная преимущественно корпоративными кредитами. Кроме того, достаточно сложной была и корпоративная структура: много юридических лиц, не задействованных в основном бизнесе. Этот вопрос было необходимо решать. И мы провели реструктуризацию, после которой у нас поменялась организационная структура. Совершенно по-другому выстроили модель управления компанией, на достаточно серьезный процент изменилась и команда. Что касается активов, которые были у группы ранее, то они перешли в новый «Галс-девелопмент». Исключение составили те объекты, которые мы успели продать: это непрофильные для нас проекты, находившиеся на завершающей стадии. Старого «Галс-девелопмента» уже не существует, и, соответственно, все свои обязательства перед акционерами он выполнил.