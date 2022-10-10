«С момента пандемии рынок совершенно восстановился и даже чрезмерно ожил»Гендиректор «Галс-девелопмента» Виктор Адамов о том, как изменилась стратегия компании после ее реорганизации
Первым российским девелопером, который решился выйти на Лондонскую фондовую биржу, был «Галс-девелопмент». С того момента компания сменила название (ранее она была «Системой галс») и владельца (АФК «Система» передала ее группе ВТБ), а также стала одним из самых закредитованных застройщиков в стране. С учетом распродажи активов некоторые участники рынка на каком-то этапе фактически похоронили «Галс-девелопмент», посчитав, что его акционеру рано или поздно придется закрыть компанию. Но за последние два года у группы открылось второе дыхание: ВТБ провел реструктуризацию ее бизнеса, перевесив активы на фонды, она начала активно покупать площадки под строительство жилой и офисной недвижимости. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Галс-девелопмента» Виктор Адамов объясняет, почему девелопер поменял свою стратегию и какие проекты сейчас находятся в его портфеле.
«Старого «Галс-девелопмента» не существует»
– У прежнего «Галс-девелопмента» была очень серьезная долговая нагрузка, представленная преимущественно корпоративными кредитами. Кроме того, достаточно сложной была и корпоративная структура: много юридических лиц, не задействованных в основном бизнесе. Этот вопрос было необходимо решать. И мы провели реструктуризацию, после которой у нас поменялась организационная структура. Совершенно по-другому выстроили модель управления компанией, на достаточно серьезный процент изменилась и команда. Что касается активов, которые были у группы ранее, то они перешли в новый «Галс-девелопмент». Исключение составили те объекты, которые мы успели продать: это непрофильные для нас проекты, находившиеся на завершающей стадии. Старого «Галс-девелопмента» уже не существует, и, соответственно, все свои обязательства перед акционерами он выполнил.