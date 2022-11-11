Газета
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Как украсть фараона

«Арабская весна», добропорядочные немецкие музеи и даже Лувр – все смешалось в деле о контрабанде искусства Египта
Софья Корепанова
Метрополитен-музей заплатил 3,5 млн евро за позолоченный египетский саркофаг I в. до н. э. Некогда в нем покоилось тело Неджеманха, жреца бога Херишефа / Metropolitan Museum of Art / Wikimedia

В громком деле о краже исторических артефактов из Египта оказались замешаны и немецкие музеи. С их помощью контрабандисты доказывали чистоту происхождения экспонатов. Было ли их руководство в курсе аферы или честно заблуждалось, пока не совсем ясно. Это новый поворот в идущем много лет масштабном мировом расследовании истории о том, как банда черных копателей и арт-дилеров вывозила древности из Египта в Европу. Американский Метрополитен-музей вынужден извиняться и возвращать Египту его собственность, бывший директор Лувра отправляется под арест, а огромную помощь следствию оказывает Ким Кардашьян, причем сама о том не подозревая.

Дела о контрабанде расследуют власти разных стран, порой конкурируя друг с другом. Так, СМИ насчитали уже девять человек, на которых во Франции выписаны ордеры на арест. Среди подозреваемых целая семья немецких арт-дилеров – владелец гамбургской галереи Dyonisos Gallery Сероп Симонян и двое его сыновей. Их дело стоит особняком: глава семейства придумал, как с помощью немецких музеев обеспечить контрабанде провенанс. Германия отказалась выдавать сыновей Симоняна, ведь ее власти ведут собственное расследование и собираются привлечь их к ответственности на родине. Экстрадировать Симоняна-старшего немцы согласились, но процесс идет до сих пор, увязнув в бюрократической волоките.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных