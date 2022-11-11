Как украсть фараона«Арабская весна», добропорядочные немецкие музеи и даже Лувр – все смешалось в деле о контрабанде искусства Египта
В громком деле о краже исторических артефактов из Египта оказались замешаны и немецкие музеи. С их помощью контрабандисты доказывали чистоту происхождения экспонатов. Было ли их руководство в курсе аферы или честно заблуждалось, пока не совсем ясно. Это новый поворот в идущем много лет масштабном мировом расследовании истории о том, как банда черных копателей и арт-дилеров вывозила древности из Египта в Европу. Американский Метрополитен-музей вынужден извиняться и возвращать Египту его собственность, бывший директор Лувра отправляется под арест, а огромную помощь следствию оказывает Ким Кардашьян, причем сама о том не подозревая.
Дела о контрабанде расследуют власти разных стран, порой конкурируя друг с другом. Так, СМИ насчитали уже девять человек, на которых во Франции выписаны ордеры на арест. Среди подозреваемых целая семья немецких арт-дилеров – владелец гамбургской галереи Dyonisos Gallery Сероп Симонян и двое его сыновей. Их дело стоит особняком: глава семейства придумал, как с помощью немецких музеев обеспечить контрабанде провенанс. Германия отказалась выдавать сыновей Симоняна, ведь ее власти ведут собственное расследование и собираются привлечь их к ответственности на родине. Экстрадировать Симоняна-старшего немцы согласились, но процесс идет до сих пор, увязнув в бюрократической волоките.