Как украсть фараона

В громком деле о краже исторических артефактов из Египта оказались замешаны и немецкие музеи. С их помощью контрабандисты доказывали чистоту происхождения экспонатов. Было ли их руководство в курсе аферы или честно заблуждалось, пока не совсем ясно. Это новый поворот в идущем много лет масштабном мировом расследовании истории о том, как банда черных копателей и арт-дилеров вывозила древности из Египта в Европу. Американский Метрополитен-музей вынужден извиняться и возвращать Египту его собственность, бывший директор Лувра отправляется под арест, а огромную помощь следствию оказывает Ким Кардашьян, причем сама о том не подозревая.