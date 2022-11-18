Non/fiction 2022: черты новой реальности

Non/fiction 2022: черты новой реальностиНа популярной книжной ярмарке представят еще не вышедшие книги
С 1 по 5 декабря в московском Гостином дворе пройдет 24-й Non/fiction – одна из старейших и самых крупных книжных ярмарок страны. Ее значение трудно переоценить, особенно сегодня, когда книжная индустрия переживает тяжелые времена. Ушли с рынка многие топовые зарубежные авторы. Заметно выросли цены (по оценке участников рынка, до 10–15% по сравнению с прошлогодними), прежде всего из-за дефицита бумаги, которую закупают преимущественно в Европе. Типографии не могут приобретать импортные комплектующие и краски.
Нестабильная ситуация на рынке проявляется и в виде специфического жанра «презентация еще не вышедшей книги». Так, новый роман «До самого рая» популярной американской писательницы Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») должен выйти на русском только в феврале следующего года, но на Non/fiction о книге расскажут уже в этом декабре ее переводчики и редактор.