Non/fiction 2022: черты новой реальности

Нестабильная ситуация на рынке проявляется и в виде специфического жанра «презентация еще не вышедшей книги». Так, новый роман «До самого рая» популярной американской писательницы Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») должен выйти на русском только в феврале следующего года, но на Non/fiction о книге расскажут уже в этом декабре ее переводчики и редактор.