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Non/fiction 2022: черты новой реальности

На популярной книжной ярмарке представят еще не вышедшие книги
Николай Корнацкий
Евгений Разумный / Ведомости

С 1 по 5 декабря в московском Гостином дворе пройдет 24-й Non/fiction – одна из старейших и самых крупных книжных ярмарок страны. Ее значение трудно переоценить, особенно сегодня, когда книжная индустрия переживает тяжелые времена. Ушли с рынка многие топовые зарубежные авторы. Заметно выросли цены (по оценке участников рынка, до 10–15% по сравнению с прошлогодними), прежде всего из-за дефицита бумаги, которую закупают преимущественно в Европе. Типографии не могут приобретать импортные комплектующие и краски.

Нестабильная ситуация на рынке проявляется и в виде специфического жанра «презентация еще не вышедшей книги». Так, новый роман «До самого рая» популярной американской писательницы Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») должен выйти на русском только в феврале следующего года, но на Non/fiction о книге расскажут уже в этом декабре ее переводчики и редактор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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