Культура в складчину: как краудфандинг помогает реализации творческих проектов

Культура в складчину: как краудфандинг помогает реализации творческих проектовВ России набирает обороты «народное финансирование» проектов в сфере культуры
Объем краудфандинговых сборов в культуру за последние пять лет увеличился в 1,6 раза до 279,3 млн руб., следует из исследования информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Количество крауд-спонсоров в этой сфере за указанный период выросло в 1,4 раза и составило более 128 500 человек.
Краудфандинг широко и системно начал развиваться в России с появлением специализированных платформ. Первой из них стала краудфандинговая платформа Kroogi, запущенная в 2007 г. (сейчас не работает). Постепенно цели и задачи проведения сборов эволюционировали. Ранее сборы в некоторых случаях были единственным способом реализовать тот или иной творческий проект. Но сейчас зачастую краудфандинг используется как маркетинговый инструмент.
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