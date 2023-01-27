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Культура в складчину: как краудфандинг помогает реализации творческих проектов

В России набирает обороты «народное финансирование» проектов в сфере культуры
Дмитрий Игнатьев
В России набирает обороты краудфандинг в сфере культуры / Максим Стулов / Ведомости

Объем краудфандинговых сборов в культуру за последние пять лет увеличился в 1,6 раза до 279,3 млн руб., следует из исследования информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia. Количество крауд-спонсоров в этой сфере за указанный период выросло в 1,4 раза и составило более 128 500 человек.

Краудфандинг широко и системно начал развиваться в России с появлением специализированных платформ. Первой из них стала краудфандинговая платформа Kroogi, запущенная в 2007 г. (сейчас не работает). Постепенно цели и задачи проведения сборов эволюционировали. Ранее сборы в некоторых случаях были единственным способом реализовать тот или иной творческий проект. Но сейчас зачастую краудфандинг используется как маркетинговый инструмент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных