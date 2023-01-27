Культура в складчину: как краудфандинг помогает реализации творческих проектов

Краудфандинг широко и системно начал развиваться в России с появлением специализированных платформ. Первой из них стала краудфандинговая платформа Kroogi, запущенная в 2007 г. (сейчас не работает). Постепенно цели и задачи проведения сборов эволюционировали. Ранее сборы в некоторых случаях были единственным способом реализовать тот или иной творческий проект. Но сейчас зачастую краудфандинг используется как маркетинговый инструмент.