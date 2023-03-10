«Золотая маска – 2023»: кукольный хоррор, мультимедиа-опера и балет Богомолова

Для того чтобы сформировать конкурсную программу, 20 театральных экспертов с августа 2021 г. по июль 2022 г. совершили 649 командировок, посетили более 130 городов, посмотрели 1046 спектаклей. Несмотря на столь впечатляющую географию поиска, городов-участников в результате получилось всего 17. Около 50% конкурсной программы (26 спектаклей из 50) пришло из столиц: 18 постановок – из Москвы, 8 – из Санкт-Петербурга. Также на премию номинированы постановки театров Новосибирска (4), Перми (4), Екатеринбурга (3), Тюмени (2), Петрозаводска (2) и т. д.