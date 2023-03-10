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«Золотая маска – 2023»: кукольный хоррор, мультимедиа-опера и балет Богомолова

Лучшие спектакли страны по версии главной театральной премии
Ксения Стольная
Андрей Гордеев / Ведомости

С февраля по апрель в Москве проходит театральный фестиваль и премия «Золотая маска». Традиционно в программе мероприятия – лучшие, по версии экспертного совета премии, спектакли сезона 2021/22 г. в таких жанрах, как драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

Для того чтобы сформировать конкурсную программу, 20 театральных экспертов с августа 2021 г. по июль 2022 г. совершили 649 командировок, посетили более 130 городов, посмотрели 1046 спектаклей. Несмотря на столь впечатляющую географию поиска, городов-участников в результате получилось всего 17. Около 50% конкурсной программы (26 спектаклей из 50) пришло из столиц: 18 постановок – из Москвы, 8 – из Санкт-Петербурга. Также на премию номинированы постановки театров Новосибирска (4), Перми (4), Екатеринбурга (3), Тюмени (2), Петрозаводска (2) и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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