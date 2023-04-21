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ММКФ-2023: трудный возраст и встреча миров

Киносмотр сохраняет ориентацию на международные премьеры в конкурсных секциях
Николай Корнацкий
Евгений Разумный / Ведомости

20 апреля начал работу 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), вернувшийся на свой традиционный апрельский слот – форс-мажорный 44-й смотр прошел в прошлом августе, менее года назад. Обновленной команде отборщиков во главе с Иваном Кудрявцевым уже во второй раз, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, удалось собрать обширную программу с широким международным участием. Однако фестиваль ожидаемо стал бледнее: никаких мировых звезд, а практически все заявленные громкие премьеры – российского производства.

Как показал предыдущий фестиваль, контентные трудности пока не отражаются на посещаемости. Согласно данным организаторов, в августе 2022 г. ММКФ посетило более 30 000 зрителей – примерно столько же, сколько и годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных