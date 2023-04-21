ММКФ-2023: трудный возраст и встреча миров

20 апреля начал работу 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), вернувшийся на свой традиционный апрельский слот – форс-мажорный 44-й смотр прошел в прошлом августе, менее года назад. Обновленной команде отборщиков во главе с Иваном Кудрявцевым уже во второй раз, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, удалось собрать обширную программу с широким международным участием. Однако фестиваль ожидаемо стал бледнее: никаких мировых звезд, а практически все заявленные громкие премьеры – российского производства.