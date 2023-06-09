Чеховский фестиваль – 2023: африканский балет и страшные индийские клоуны

Свои спектакли привезут в Россию театры из Аргентины, Чили, ЮАР, Китая, с Кубы, из Индии, Вьетнама, Бразилии и т. д. Всего в мировой серии фестиваля – 15 спектаклей и 14 стран-участниц, что сопоставимо с предыдущими годами. Так, в 2021 г., несмотря на пандемию, удалось привезти 13 спектаклей зарубежных театров. В 2019 г. их было 22, в 2017 г. – 16. Всего за время существования фестиваля в нем приняли участие более 600 спектаклей – это работы 437 постановщиков из 54 стран.