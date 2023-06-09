Газета
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

Чеховский фестиваль – 2023: африканский балет и страшные индийские клоуны

Лучшие спектакли мирового театра на Международном фестивале им. А. П. Чехова
Ксения Стольная
Индийская постановка «Макбет: что сделано, то сделано» / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

В 2023 г. исполняется 30 лет Международному театральному фестивалю им. А. П. Чехова. Он проходит в Москве раз в два года. На этот раз – с конца мая по 8 октября. В текущих геополитических условиях можно было бы ожидать отмены фестиваля, но он устоял.

Свои спектакли привезут в Россию театры из Аргентины, Чили, ЮАР, Китая, с Кубы, из Индии, Вьетнама, Бразилии и т. д. Всего в мировой серии фестиваля – 15 спектаклей и 14 стран-участниц, что сопоставимо с предыдущими годами. Так, в 2021 г., несмотря на пандемию, удалось привезти 13 спектаклей зарубежных театров. В 2019 г. их было 22, в 2017 г. – 16. Всего за время существования фестиваля в нем приняли участие более 600 спектаклей – это работы 437 постановщиков из 54 стран.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных