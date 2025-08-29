ММКЯ-2025: старая новая классика, Китай и хрущевки

38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 3 по 7 сентября в 57-м павильоне ВДНХ – она вернется на свою историческую площадку, где прошла впервые в 1977 г. Традиционно в программе примет участие более 300 издателей и книгораспространителей – не только из России и Белоруссии, но также из стран MENA и Азиатско-Тихоокеанского региона.