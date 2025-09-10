ЖЭК-арт и дарк-эмбиент: с чем открылся шестой blazar

ЖЭК-арт и дарк-эмбиент: с чем открылся шестой blazarЯрмарка современного искусства показала более 2000 работ молодых художников
10 сентября в Музее Москвы в шестой раз открылась ярмарка молодого современного искусства blazar. Новый выпуск собрал свыше 2000 работ молодых художников и дизайнеров, а также стенды 32 галерей. Сооснователи blazar Александра Лекомцева, Анна Наумова и Маргарита Пушкина рассказали, что всего было подано более 3000 заявок на участие. За день до открытия, 9 сентября, ярмарку показали коллекционерам и журналистам.
Даты ярмарки совпали с празднованием Дня города Москвы. Генеральный директор музея Анна Трапкова считает, что это может привлечь к выставке больше посетителей. Сидящий в зале мужчина пошутил, что представителей СМИ на пресс-показ «примагнитил» пресс-завтрак. Самое крутое в ярмарке, по мнению Трапковой, – это развитие насмотренности у молодых людей и приучение их к коллекционированию.
«На ярмарку придут ребята, некоторым из которых нет и 25 лет. Они будут ходить, они будут выбирать, они будут обсуждать, как они купят свою первую вещь. Потом они эту вещь повесят на стену и будут с ней жить – и придут в следующий раз», – добавила глава музея.
Сами коллекционеры в этот момент уже выбирали для себя работы в секциях ярмарки, и, как обратили внимание «Ведомости», многие из них все же к зумерам не принадлежали.
В этом году blazar организовала скромную секцию цифрового искусства, занявшую один небольшой зал. На ней представили 15 молодых авторов, работающих с новыми медиа, современными технологиями и искусственным интеллектом. На втором этаже – секция дизайна с творчеством более 60 авторов и студий. Акцент сделан на предметы интерьера и посуду. В секции вас встретят стул Lampochka от Juanjo Masero Pérez с лампой на подлокотнике, «Серьезное кресло» от бюро .Dpt и кресло Le Spectateur от Konos Studio, напоминающее советский стол-книжку.
Традиционно на ярмарке разместили стенд «Регион года» – в этом году место в секции дизайна заняла Нижегородская область. Для знакомства с регионом к ярмарке привлекли восемь художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Всем им предложили переосмыслить локальные традиционные художественные промыслы: балахнинское кружево, павловские ножи, чкаловский гипюр, арзамасское золотное шитье. Нижегородский художник Иван Серый обратился к городецким пряничным доскам, использовав резьбу на ясене для изображения современных визуальных образов. Это комбинация формы и практики, когда городецкие мастера также отражали актуальные события на дереве – от первых паровозов до Олимпиады-1980.
Ключевой частью ярмарки является секция искусства с работами 40 независимых художников и стендами 26 галерей. Некоторые блоки в секции напоминали дизайн сервиса доставки продуктов. Обилие оттенков розового, округлые и нежные формы, декоративный мох, выдающий выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ. Контраст создал «бетонно-кожаный» блок галереи Futuro с работами художника Семена Галинова. Три большие грубые картины, а посередине – наушники с мелодией в жанре дарк-эмбиент.
Художница Алина Кугуш посвятила творчество феномену дворового народного искусства – так называемому ЖЭК-арту. Кугуш собрала образы во дворах Самары, создав персональные «заповедники невиданных зверей и растений» с использованием акварели.
Уличный художник и писатель Базелевс выставился на ярмарке с серией «Командировка». Потенциального покупателя встречает карта залива Большое Онего в северо-западной части Онежского озера с крупным и закрученным текстом «Куда я жил». Через сочетание визуального и текстового художник пишет «графические романы». Как пояснил Базелевс, серия вдохновлена «методом нарезок» писателя Уильяма Берроуза, когда готовый текст нарезается и коллажируется в соответствии с живописной композицией. Семантика текста меняется, что создает его новое значение.
Фотографии на blazar-2025 было мало, но редкие отпечатки на стенах ярмарки представляли глубокие визуальные исследования. Красноярская фотохудожница Элина Гусарова показала в Москве часть своего проекта «Пристанище» об общественном движении столбистов вокруг сиенитовых скал в регионе. Некоторые кадры сняты с длинной выдержкой для фиксации «световых» маршрутов скалолазов и космических пейзажей на фоне Красноярских столбов.
Ярмарка blazar будет открыта для посетителей и коллекционеров до 14 сентября в Музее Москвы.