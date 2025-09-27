Яичных дел мастер: история Карла Фаберже

Яичных дел мастер: история Карла Фаберже105 лет назад умер главный российский ювелир
24 сентября 1920 г. в Лозанне скончался Карл Фаберже. Тонкий ювелир и гениальный бизнесмен, он прославил свою фирму на весь мир, но вмиг утратил все по воле Октябрьского переворота. О взлетах и падениях, секретах и мастерстве, эмалях, шкатулках и, конечно, яйцах Фаберже – в материале «Ведомостей».
Семейное дело
Петер Карл Фаберже родился в 1846 г. в Санкт-Петербурге в немецкой семье французского происхождения. Его отец, купец второй гильдии Густав Фаберже, четырьмя годами ранее открыл ювелирную лавку на Большой Морской и вкладывал в предприятие все силы. Будущее первенца было предопределено, и Карл с юных лет осваивал ювелирное искусство: сначала в Дрездене, а затем во Франкфурте-на-Майне под руководством именитого мастера Йозефа Фридмана. Молодой Фаберже путешествовал по Европе, изучал шедевры мирового искусства и, как сказали бы сегодня, тренировал «насмотренность».
«Фаберже обучался в Европе, был хорошо знаком со многими музейными собраниями, 15 лет проработал в Эрмитаже и для Эрмитажа, где реставрировал и изучал сокровища Галереи драгоценностей. Делал он это бесплатно, но бескорыстие его окупилось знаниями – исторических стилей, секретов старых мастеров» (из интервью научного сотрудника отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Татьяны Бабошиной в газете «Культура»).
В 1872 г. Густав Фаберже решил, что образование сына завершено и тот готов возглавить семейное предприятие. Отец не прогадал – Карл взялся за дело с рвением и азартом и проявил себя не только как талантливый ювелир, но и как блестящий управленец.
Небольшая лавка Фаберже в Санкт-Петербурге постепенно превратилась в крупный ювелирный магазин, который соседствовал с главными мастерскими фирмы и непосредственно жилыми апартаментами семьи – для Карла было крайне важно лично участвовать в производственном процессе. Он не просто руководил бизнесом, но и сам создавал эскизы и проекты изделий, которые потом воплощались в жизнь ювелирами его компании. Сочетание художественного и хозяйственного талантов Карла Фаберже обеспечило предприятию стремительный и заслуженный успех.
«Если начинал его отец с тремя помощниками, то в дальнейшем, когда он передал 26-летнему сыну свою мастерскую, там уже через 10 лет под руководством Карла Фаберже работало 25 человек. Это уже довольно большое предприятие даже по сегодняшним масштабам» (из интервью почетного академика Российской академии художеств Валентина Скурлова, документальный фильм «Карл Фаберже: империя изящества» канала ОТР).
Непростое яичко
Хотя у фирмы и бывали небольшие заказы для императорского двора, Фаберже поначалу с трудом конкурировал с придворными ювелирами. Леопольд Цефтинген, Фридрих Кехли, Эдуард Болин много лет работали на монаршую семью и хорошо изучили ее вкусы. Однако со временем мастерство Фаберже покорило и Александра III: в 1885 г. Карл получил звание поставщика Высочайшего Двора, а спустя пять лет – оценщика Кабинета Его Императорского Величества.
В 1885-м Фаберже представил Александру III изделие, которое впоследствии стало визитной карточкой компании. Это было так называемое яйцо «Курочка», изготовленное из золота и покрытое шероховатой эмалью, имитировавшей настоящую скорлупу. Внутри находился «желток», скрывавший миниатюрную курочку с реалистичным оперением и рубиновыми глазками. Курочка, в свою очередь, тоже открывалась: внутри находились утраченные к настоящему времени сокровища – миниатюрная бриллиантовая корона и, по всей видимости, подвеска в виде крошечного яйца.
Примечательно, что сама концепция подобного сувенира не была оригинальным изобретением Карла Фаберже. В художественных собраниях Вены, Дрездена и Копенгагена хранятся три похожих яйца, изготовленных в разные периоды XVIII в. Их дизайн несколько различается, но концепция схожа: золотое яйцо раскрывается, в нем – искусно выполненная курочка, в курочке – корона, в короне – перстень. Вероятно, во время своих европейских путешествий Фаберже видел эти работы и представил собственную интерпретацию при императорском дворе.
Перстень в версии Фаберже, скорее всего, был заменен подвеской с яйцом по желанию императора. Александр III писал своему брату великому князю Владимиру Александровичу:
«…Это может быть очень мило. Я полагал бы заменить последний сюрприз маленьким яйцом из какого-нибудь драгоценного камня. Пожалуйста, переговори с Фаберже, я буду тебе очень признателен. Саша» (из письма от 1 февраля 1885 г.).
Это ювелирное изделие Александр III преподнес Марии Федоровне. Подарок привел ее в такой восторг, что монарх стал заказывать яйца у Фаберже ежегодно. В 2021 г. яйцо Фаберже, созданное для императрицы в 1892-м, было продано на аукционе в Москве за 67,5 млн руб.
Для императорского дома Фаберже изготовил как минимум 52 яйца. Всего же известно о создании 71 такого пасхального подарка – их также заказывали представители знатных фамилий и промышленников: Юсуповы, Кельхи, Ротшильды, Нобели и Вандербильты.
Продвижение бренда
Благосклонность императорского дома обеспечила Фаберже знатными и состоятельными клиентами, которые порой выстраивались в очередь за ювелирными украшениями и драгоценными безделушками. Фирма дарила свои изделия звездам балета, делая их своего рода «амбассадорами бренда».
Карл Фаберже был находчивым бизнесменом, который прислушивался к желаниям аудитории. Одной из его новаций стала система регулярного обновления ассортимента.
«Изделия, которые в течение определенного времени не продавались, отправляли на переработку. Так клиенты были уверены, что им предлагали лишь самые модные вещи» (из документального фильма «Карл Фаберже: империя изящества» для канала ОТР).
Дом Фаберже участвовал в международных выставках, получал награды и преумножал свою славу. Уже на Всероссийской выставке 1882 г. компания добилась первого места, громко заявив о себе. Значительный успех принесла Северная выставка 1897 г. в Стокгольме, однако вершиной признания стало участие во Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Вскоре среди заказчиков фирмы оказались члены королевских семей не только Российской империи, но и многих других стран: Англии, Дании, Германии, Сиама, Индии и Китая.
Успех подталкивал к расширению и «системе франшизы»: помимо основного магазина и производства в Санкт-Петербурге у дома Фаберже появились филиалы в Москве (с 1887 г.), Одессе (с 1901 г.), Лондоне (с 1903 г.), Киеве (с 1905 г.). В годы расцвета в него входили также 15 мастерских, камнерезная фабрика, фабрика по изготовлению изделий из серебра.
На пике развития на предприятиях Фаберже работало более 500 ювелиров. Несмотря на масштабы, компания сохраняла единый узнаваемый стиль, за строгим соблюдением которого лично следил ее владелец.
Секреты стиля
Как только еще молодой Фаберже занял пост руководителя семейной компании, он решил радикально изменить концепцию бренда. Дом Фаберже переключился с производства дорогих и тяжелых ювелирных изделий, которые были популярны в то время, на более изящные, элегантные и миниатюрные вещи. Владелец делал ставку на мастерство – тонкую и филигранную обработку материалов, а также на легкий, изящный и немного строгий дизайн. При этом Фаберже стал использовать для своих изделий менее дорогие металлы, поделочные камни (обсидиан, горный хрусталь, авантюрин, жадеит) и даже древесину.
«33 сорта дерева использовали, но на дереве использовал он ювелирные техники – в арматуре, в окаймлении. Его любимое дерево – амарантовое – такой фиолетовый рисунок оно на срезе дает. Одно меня дерево очень удивило, называется обезьянье дерево. Я посмотрел, что это такое, оказывается растет это дерево только в Индонезии» (из интервью почетного академика Российской академии художеств Валентина Скурлова, документальный фильм «Карл Фаберже: империя изящества» для канала ОТР).
Основной идеей Фаберже было использование драгоценных камней и металлов только тогда, когда это работает на общую концепцию изделия и гармонично вписывается в дизайн.
Одним из любимых мотивов Фаберже были разнообразные цветочные композиции – в компании производили целые букеты «цветов» из драгоценных камней, тонко выточенных металлов и деликатной эмали. Эти мотивы были подсмотрены у восточных мастеров.
«Впервые мы обратили внимание на эту отрасль китайского искусства, когда нам принесли в починку букет хризантем. Благодаря искусному подбору тонов и прозрачности некоторых камней работа эта производила прекрасное впечатление», – вспоминал один из ведущих мастеров Франц Бирбаум.
Карлу Фаберже нравилось производить разнообразные простые и полезные в быту предметы. Например, под маркой «Фаберже» можно было купить портсигары, театральные бинокли, булавки, ножи для резки бумаги, разнообразные шкатулки и ящички, чернильницы, лорнеты, письменные аксессуары и много-многое другое. Кроме того, компания шла в ногу со временем и выпускала актуальные новинки: например, изящно украшенные электрические дверные звонки и рамки для фотографий.
Мастера Фаберже
Конечно, успех Фаберже – это далеко не только заслуга владельца бренда, но и коллективный труд многих талантливых людей, которых он собрал в своей компании.
Важную роль как «художник-композитор» (дизайнер) сыграл младший брат Карла Агафон Фаберже. После его ранней кончины в 1895 г. его работу продолжил Франц Бирбаум.
У Фаберже трудились известные петербургские ювелиры – Михаил Перхин и Генрик Вигстрем. Именно их мастерская занималась изготовлением ювелирных яиц для императорского двора.
«Ведущим серебряных дел мастером фирмы был Юлиус Раппопорт. Видными золотых и серебряных дел мастерами фирмы были также Эрик Коллин, Виктор Аарне, Август Хольмстрём и другие. Заказы фирмы выполняли художники-миниатюристы Василий Зуев и Иоганн Цейнграф, скульпторы Борис Фредман-Клюзель и Георгий Савицкий», – говорится на сайте Музея Фаберже.
Также уникальные росписи, конструкции и дизайны по заказу Фаберже создавали знаменитые русские художники и архитекторы: Валентин Серов, Александр Бенуа, Федор Шехтель. Портретные миниатюры для императорских яиц писал Василий Зуев.
Компания Фаберже работала с 1842 по 1918 г. За это время предприятием было произведено около 300 000 предметов.
Революция и эмиграция
XX в. дом Фаберже встречал в зените славы, однако трагические события истории не обошли стороной и его.
После Октябрьской революции 1917 г. сохранить производство и бизнес в стране стало невозможно. Карл Фаберже был вынужден закрыть фирму и в сентябре 1918 г. тайно покинул Россию.
«Накануне отъезда из России он отнес в швейцарское посольство семь своих чемоданов с золотом и платиной – там были друзья, согласившиеся помочь в отправке сокровищ за границу. В ту же ночь – какое совпадение! – на посольство был бандитский налет, и все чемоданы исчезли. До сих пор ни одна вещь не обнаружена» (из воспоминаний правнучки К. Фаберже Татьяны Фаберже, документальный фильм «Карл Фаберже: империя изящества» для канала ОТР).
Сначала ювелир оказался в Риге, но зимой 1919 г. ему пришлось двинуться дальше – в Германию: Франкфурт-на-Майне, Хомбург, Висбаден. В Висбадене он тяжело заболел. В июне 1920 г. жена и старший сын Евгений перевезли отца семейства в швейцарскую Лозанну. Первое время его состояние несколько улучшилось, но вскоре врачи диагностировали у него рак печени.
Карл Фаберже скончался рано утром 24 сентября 1920 г. Согласно его последней воле, кремация прошла под музыку Бетховена. Прах ювелира был захоронен через 10 лет в Каннах в могиле супруги Карла Августы Фаберже.
Наследие Фаберже
После установления советской власти все фабрики и магазины были национализированы. В Петрограде большевики захватили большие запасы как драгоценного сырья, так и готовых изделий Фаберже. Конфискованное имущество большевики свободно продавали на западные рынки.
Спасти удалось лишь небольшую часть наследия, которую Евгений Фаберже вывез в Финляндию.
Один из сыновей, Агафон, вынужден был сотрудничать с новой властью. Его обвинили в спекуляции драгоценностями и приговорили к году тюрьмы.
После смерти отца Евгений и Александр Фаберже открыли маленькую компанию в Париже, не только торговавшую старыми изделиями фирмы, но и занимавшуюся проектированием и изготовлением новых образцов. Компания прекратила свое существование в 1960 г. вместе со смертью Евгения Фаберже.
Научный интерес к изделиям Фаберже в России появился только в конце 1980-х, несмотря на то что во всем мире знали и помнили великого ювелира и его работы. В 1989 г. в Елагином дворце прошла первая в СССР выставка «Великий Фаберже».
В 1996 г. в Санкт-Петербурге открыли памятник Карлу Фаберже, а в 1998-м площадь, на которой он был установлен, получила имя ювелира.
Изделия Фаберже постепенно стали возвращаться в Россию. Коллекционеры и государственные музеи перекупали ювелирные шедевры в собраниях всего мира. В 2013 г. в Санкт-Петербурге был открыт негосударственный Музей Фаберже, в котором выставляется крупная коллекция произведений Фаберже, перекупленная российским бизнесменом Виктором Вексельбергом в 2004 г. у американского магната Малкольма Форбса.
Другая большая коллекция предметов Фаберже хранится в Государственном музее Московского Кремля.