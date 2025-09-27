Яичных дел мастер: история Карла Фаберже

Как только еще молодой Фаберже занял пост руководителя семейной компании, он решил радикально изменить концепцию бренда. Дом Фаберже переключился с производства дорогих и тяжелых ювелирных изделий, которые были популярны в то время, на более изящные, элегантные и миниатюрные вещи. Владелец делал ставку на мастерство – тонкую и филигранную обработку материалов, а также на легкий, изящный и немного строгий дизайн. При этом Фаберже стал использовать для своих изделий менее дорогие металлы, поделочные камни (обсидиан, горный хрусталь, авантюрин, жадеит) и даже древесину.