От свадьбы принца к безалкогольному пиву: как менялся Октоберфест

От свадьбы принца к безалкогольному пиву: как менялся ОктоберфестИстория и современность главного хмельного праздника
Сегодня Октоберфест – крупнейший в мире фестиваль пива, который ежегодно проводится в немецком Мюнхене. Среди его традиционных особенностей: костюмированные шествия, торжественное открытие первой бочки хмельного напитка обер-бургомистром, огромные шатры и аттракционы. Однако 215 лет назад все выглядело иначе.
Свадьба с фестивальным размахом
История Октоберфеста берет начало 12 октября 1810 г. со свадьбы будущего короля Баварии Людвига I и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбургхаузенской. Дата была выбрана неслучайно: в этот день отмечал именины отец жениха, король Максимилиан I Иосиф. Торжества продолжались пять дней. Члены высшего общества праздновали в ресторанах, для простых мюнхенцев на улицах и площадях города накрыли столы, пригласили 150 музыкантов и два народных театра. Центнеры закусок запивали гектолитрами не только пива, но и белого австрийского вина.
По легенде, незадолго до свадьбы кавалерийскому фельдфебелю и кучеру Францу Баумгартнеру пришла идея устроить в честь бракосочетания скачки. Начальству эта затея понравилась, и соревнования были организованы в рекордные сроки. Победителем стал скакун самого Баумгартнера.
Однако существуют целые труды, опровергающие эту версию и предлагающие альтернативное объяснение причин появления скачек в программе торжества. Согласно им, планируя празднества, Максимилиан I и Людвиг хотели сделать акцент не на религиозной составляющей, а на народных традициях, что для того времени было довольно нетипично. Тогда они вспомнили о старинном обычае – конных состязаниях у Карловых ворот, которые проводились в Мюнхене с 1448 г., но к 1786 г. сошли на нет. Предшественник Максимилиана I, курфюрст Карл II Теодор, попытался возродить их в 1793 г., однако городской магистрат, подсчитав предполагаемые расходы, заменил на соревнование по метанию колец.
Конные скачки стали единственным мероприятием, которое провели на лугу за городской чертой: остальная часть торжества проходила прямо на улицах Мюнхена. Сейчас именно на этом лугу разворачивается Октоберфест. Само место в честь невесты стали именовать Терезиенвизе («Луг Терезы»), а праздник местные жители называют просто «Визн» – то есть «на лугу».
После свадьбы конные соревнования вошли в обязательную программу Октоберфеста и сохранялись в ней более столетия. Их отменили лишь после Второй мировой войны, и впоследствии забеги проводились только в юбилейные 1960 и 2010 гг.
То холера, то война
Торжества оставили в королевской казне изрядную брешь. Однако они пришлись по душе и горожанам, и монарху, и городским властям. Идея повторить праздник витала в воздухе. Разумеется, никто не собирался для этого женить еще одного королевского отпрыска. Поэтому организацию мероприятия поручили Баварской сельскохозяйственной ассоциации, которая использовала его для продвижения собственной продукции.
Ожидания оправдались: фестиваль оказался выгоден трактирщикам. Через год его провели снова – с еще большим размахом. А в 1813 г. праздник пришлось отменить. Причиной стал Наполеон. Максимилиан I долгое время поддерживал французского императора, но в октябре резко изменил свою позицию и объявил ему войну. Мюнхену стало не до гуляний.
Тем не менее уже в следующем году Октоберфест возродился благодаря стараниям предпринимателей. В 1818 г. на нем появились первые карусели и качели. Сегодня же аттракционы – одна из визитных карточек фестиваля. Примерно в то же время власти Мюнхена осознали, что Октоберфест привлекает много туристов, что благоприятно сказывается на городском бюджете. С 1819 г. организация праздника перешла в ведение города, который постановил сделать его ежегодным. Время показало, что чиновники были неправы.
В 1854 г. эпидемия холеры, бушевавшая в мире уже несколько лет, добралась до Баварии. Это шло вразрез с планами чиновников, которые намеревались заработать городу деньги и славу с помощью различных мероприятий. Так, на 5 июля в Мюнхене была запланирована Всеобщая немецкая промышленная выставка. Все разговоры о новой вспышке холеры власти объявили слухами, распространяемыми недоброжелателями. Выставка открылась с небывалым успехом.
В день открытия выставку посетили 90 000 человек, в последующие – не менее 5000 в сутки. Однако именно из-за столпотворения в первый же день началось массовое заражение через воду и пищу. Хотя к осени вспышка, казалось, стихла, Октоберфест решили на всякий случай отменить. Среди заболевших была королева Тереза – та самая, в честь бракосочетания которой провели первый Октоберфест. В октябре 1854 г. она посетила торжественный молебен в Мюнхене по случаю окончания эпидемии и вскоре, 26 октября, скончалась от холеры.
В дальнейшем история не раз повторялась. В 1866 г. фестиваль не проводили из-за войны, на этот раз прусско-австрийской, а в 1873 г. вернулась холера. С 1914 по 1918 г. праздник вновь отменяли из-за войны. После ее окончания Октоберфест возродился силами местного бизнеса. Однако вызванная боевыми действиями гиперинфляция подкосила его, и в 1923–1924 гг. фестиваль взял паузу.
Затем – снова война, с 1939 по 1945 г., после которой вместо Октоберфеста проводился скромный «Осенний фестиваль». В 1949 г. праздник в очередной раз восстал из пепла и с тех пор не прерывался, за исключением 2020 и 2021 гг. – из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.
В главной роли – пиво
В самой сути Октоберфеста заложен некий парадокс: мероприятие с таким названием празднуется преимущественно в сентябре. Его начало приходится на ближайшую субботу после 15 сентября, а завершение – как правило, на первое воскресенье октября (хотя возможно продление вплоть до Дня немецкого единства 3 октября). Долгое время дата фестиваля была привязана к свадьбе Людвига и Терезы. Но слишком часто настроение собравшимся портила ненастная октябрьская погода. Поэтому в 1872 г. праздник решили перенести на сентябрь, но переименовывать не стали.
Огромных пивных шатров, вмещающих тысячи людей, не было в изначальной концепции Октоберфеста. Власти Мюнхена разрешили продажу пива только в 1880 г., а первая палатка с традиционным блюдом фестиваля – жареной курицей-половинкой, или «хендл», открылась годом позже. Хмельным напитком торговали из небольших киосков, пока в 1898 г. предприимчивый пивовар из Нюрнберга Георг Ланг не провернул аферу: арендовал через подставных лиц пять соседних мест под киоски и развернул на их основе просторный шатер.
Торжественный парад стал ежегодной традицией лишь спустя более чем столетие после появления фестиваля. Время от времени организаторы или энтузиасты, вроде писателя Максимилиана Шмидта, устраивали костюмированные шествия: в 1835, 1842, 1895 и 1910 гг. Свой вклад внесли и пивовары. В 1887 г. Ганс Штайрер придумал рекламную акцию: посреди бела дня отправился с партией пива от своего трактира на Тегернзеер Ландштрассе до Визн в сопровождении персонала и духового оркестра. Но только в 1935 г. в параде приняли участие все пивовары Октоберфеста, а костюмированное шествие стало регулярным. В 1948 г. впервые состоялось представление блошиного цирка.
Удар по литру
Освященной веками кажется традиция первой кружки пива. Обер-бургомистр Мюнхена вбивает в бочку специальный кран и громко возвещает: «O'zapft is!» («Откупорено!»). Затем премьер-министр Баварии выпивает первую кружку, и лишь после этого к употреблению пива могут приступать все остальные. На самом деле этому обычаю не исполнилось и века.
Впервые бочку открыл в 1950 г. обер-бургомистр Томас Виммер. Для того чтобы забить кран, ему потребовалось не менее 17 ударов – один из наихудших результатов в истории Октоберфеста. Христиан Удэ в 1993 г. справился за семь ударов. Стоит отметить, что он занимал пост около 20 лет и успел попрактиковаться. В 2005-м Удэ установил рекорд, открыв бочку всего за два удара. В 2008–2013 гг. он повторил это достижение, и превзойти его не удалось до сих пор.
Кстати, традиция вручать первый литр пива премьеру Баварии ведет отсчет всего лишь с 1980 г.
Хмельные мотивы
Фестиваль продолжает меняться. В 2005 г. его сделали «тихим»: чтобы привлечь семьи, владельцам палаток рекомендовали до 18:00 проигрывать только народную музыку, ограничив громкость 85 децибелами. В вечернее время разрешалось включать любые композиции. Музыкальные журналисты внимательно следят за репертуаром и присваивают наиболее часто исполняемым песням звание «хит Визн». Считается, что первой такой композицией стала Fürstenfeld группы STS в 1984 г. А в нынешнем году хитами признали Wackelkontakt (Oimara), Bella Napoli (Roy Bianco and the Abbrunzati Boys) и Bierdringa исполнительницы FENZL.
Раньше попасть на фестиваль можно было с любой стороны, где был проход между палатками. В 2016 г. из соображений безопасности оставили лишь несколько входов. Расплачиваются на Октоберфесте наличными или заранее приобретенными купонами. Однако в этом году на фестивале ввели безналичную оплату, правда, пока не на всей территории.
800 кошельков
Мюнхену не удалось сохранить монополию на Октоберфест. Праздники с аналогичным названием теперь проводятся по всему миру – как на уровне городов, так и в отдельных заведениях. Но фестиваль в Баварии остается самым известным и самым массовым. В этом году он проходил с 20 сентября по 5 октября.
Организаторы опубликовали предварительные итоги и сравнили их с показателями двух предыдущих лет. Количество посетителей снижается: 6,5 млн против 6,7 млн в 2024-м и 7,2 млн в рекордном 2023-м. Как пояснили устроители, два года назад Октоберфест завершился на два дня позже обычного: вместо воскресенья 1 октября его продлили до Дня немецкого единства, пришедшегося на вторник 3 октября. А в этом году фестиваль потерял почти целый день: полиция арестовала подозреваемого в поджогах и взрывах в Мюнхене и обнаружила у него записку с угрозами в адрес Октоберфеста. С 10:00 до 17:30 территорию тщательно осматривали и лишь затем впустили посетителей. Несмотря на это, в тот день пришло 150 000 человек, тогда как в обычный будний день фестиваль посещает от 200 000 до 250 000 гостей.
Временно закрывали вход и в субботу 27 сентября, но на этот раз по радостной для бизнеса причине: Октоберфест оказался переполнен, на его территории на пике находилось 385 000 человек. По той же причине доступ ограничивали в последний день, 3 октября. В этом году около 30% гостей приехали из-за рубежа. Обычно Октоберфест собирает в основном немцев из окрестных регионов, а доля иностранцев в среднем составляет 21%.
Посетители стали меньше пить, но активнее закусывать. На этот раз было выпито 6,5 млн л пива против 7 млн л в прошлом году и 7,4 млн л в позапрошлом. Зато продажи продуктов питания выросли на 5–6%. Это без учета курицы-хендл, данных по которой еще нет. Однако, по прогнозам, ее было продано не меньше, чем в предыдущие годы.
Немецкие пивовары давно жалуются, что молодежь отходит от традиции предков пить пиво и увлекается здоровым образом жизни. Вот и на этом Октоберфесте спрос на безалкогольное пиво вырос на 6–10% (в зависимости от шатра), а на безалкогольные напитки в целом – на 3%.
Несмотря на тенденцию к трезвости, посетители стали более рассеянными. В бюро находок сдали 4500 вещей против 3500 в 2024 г. и 3250 – в 2023-м. Чаще всего теряли одежду (1100 предметов), кошельки (800 штук), удостоверения личности (600 штук), банковские карты (450 штук), а также смартфоны, ключи и очки. Своего рода спорт на Октоберфесте – попытка тайком унести стеклянную или керамическую пивную кружку. На этот раз на выходе изъяли 116 000 таких сувениров, что чуть больше, чем два года назад. А вот в прошлом году попыток украсть кружки было меньше – всего 98 000.
По оценкам экономистов, посетители тратят на Октоберфесте 1,2–1,5 млрд евро, тем самым увеличивая ВВП Мюнхена на 2%. Однако нынешний фестиваль может стать редким случаем, когда город вложил в организацию праздника больше, чем получил. По оценкам Euronews, убытки составили 21,2 млн евро, главным образом из-за того, что 1 октября фестиваль не работал большую часть дня.