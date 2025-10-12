Газета
Главная / Стиль жизни /

От свадьбы принца к безалкогольному пиву: как менялся Октоберфест

История и современность главного хмельного праздника
Антон Осипов
Matthias Schrader / AP
Matthias Schrader / AP

Сегодня Октоберфест – крупнейший в мире фестиваль пива, который ежегодно проводится в немецком Мюнхене. Среди его традиционных особенностей: костюмированные шествия, торжественное открытие первой бочки хмельного напитка обер-бургомистром, огромные шатры и аттракционы. Однако 215 лет назад все выглядело иначе.

Свадьба с фестивальным размахом

История Октоберфеста берет начало 12 октября 1810 г. со свадьбы будущего короля Баварии Людвига I и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбургхаузенской. Дата была выбрана неслучайно: в этот день отмечал именины отец жениха, король Максимилиан I Иосиф. Торжества продолжались пять дней. Члены высшего общества праздновали в ресторанах, для простых мюнхенцев на улицах и площадях города накрыли столы, пригласили 150 музыкантов и два народных театра. Центнеры закусок запивали гектолитрами не только пива, но и белого австрийского вина.

По легенде, незадолго до свадьбы кавалерийскому фельдфебелю и кучеру Францу Баумгартнеру пришла идея устроить в честь бракосочетания скачки. Начальству эта затея понравилась, и соревнования были организованы в рекордные сроки. Победителем стал скакун самого Баумгартнера.

Однако существуют целые труды, опровергающие эту версию и предлагающие альтернативное объяснение причин появления скачек в программе торжества. Согласно им, планируя празднества, Максимилиан I и Людвиг хотели сделать акцент не на религиозной составляющей, а на народных традициях, что для того времени было довольно нетипично. Тогда они вспомнили о старинном обычае – конных состязаниях у Карловых ворот, которые проводились в Мюнхене с 1448 г., но к 1786 г. сошли на нет. Предшественник Максимилиана I, курфюрст Карл II Теодор, попытался возродить их в 1793 г., однако городской магистрат, подсчитав предполагаемые расходы, заменил на соревнование по метанию колец.

Конные скачки стали единственным мероприятием, которое провели на лугу за городской чертой: остальная часть торжества проходила прямо на улицах Мюнхена. Сейчас именно на этом лугу разворачивается Октоберфест. Само место в честь невесты стали именовать Терезиенвизе («Луг Терезы»), а праздник местные жители называют просто «Визн» – то есть «на лугу».

После свадьбы конные соревнования вошли в обязательную программу Октоберфеста и сохранялись в ней более столетия. Их отменили лишь после Второй мировой войны, и впоследствии забеги проводились только в юбилейные 1960 и 2010 гг.

То холера, то война

Торжества оставили в королевской казне изрядную брешь. Однако они пришлись по душе и горожанам, и монарху, и городским властям. Идея повторить праздник витала в воздухе. Разумеется, никто не собирался для этого женить еще одного королевского отпрыска. Поэтому организацию мероприятия поручили Баварской сельскохозяйственной ассоциации, которая использовала его для продвижения собственной продукции.

Ожидания оправдались: фестиваль оказался выгоден трактирщикам. Через год его провели снова – с еще большим размахом. А в 1813 г. праздник пришлось отменить. Причиной стал Наполеон. Максимилиан I долгое время поддерживал французского императора, но в октябре резко изменил свою позицию и объявил ему войну. Мюнхену стало не до гуляний.

Matthias Schrader / AP
Шатер Bräurosl – один из самых больших фестивальных шатров на мюнхенском Октоберфесте, 1900 г. / Heinz Gebhardt / TASS

Тем не менее уже в следующем году Октоберфест возродился благодаря стараниям предпринимателей. В 1818 г. на нем появились первые карусели и качели. Сегодня же аттракционы – одна из визитных карточек фестиваля. Примерно в то же время власти Мюнхена осознали, что Октоберфест привлекает много туристов, что благоприятно сказывается на городском бюджете. С 1819 г. организация праздника перешла в ведение города, который постановил сделать его ежегодным. Время показало, что чиновники были неправы.

В 1854 г. эпидемия холеры, бушевавшая в мире уже несколько лет, добралась до Баварии. Это шло вразрез с планами чиновников, которые намеревались заработать городу деньги и славу с помощью различных мероприятий. Так, на 5 июля в Мюнхене была запланирована Всеобщая немецкая промышленная выставка. Все разговоры о новой вспышке холеры власти объявили слухами, распространяемыми недоброжелателями. Выставка открылась с небывалым успехом.

В день открытия выставку посетили 90 000 человек, в последующие – не менее 5000 в сутки. Однако именно из-за столпотворения в первый же день началось массовое заражение через воду и пищу. Хотя к осени вспышка, казалось, стихла, Октоберфест решили на всякий случай отменить. Среди заболевших была королева Тереза – та самая, в честь бракосочетания которой провели первый Октоберфест. В октябре 1854 г. она посетила торжественный молебен в Мюнхене по случаю окончания эпидемии и вскоре, 26 октября, скончалась от холеры.

В дальнейшем история не раз повторялась. В 1866 г. фестиваль не проводили из-за войны, на этот раз прусско-австрийской, а в 1873 г. вернулась холера. С 1914 по 1918 г. праздник вновь отменяли из-за войны. После ее окончания Октоберфест возродился силами местного бизнеса. Однако вызванная боевыми действиями гиперинфляция подкосила его, и в 1923–1924 гг. фестиваль взял паузу.

Затем – снова война, с 1939 по 1945 г., после которой вместо Октоберфеста проводился скромный «Осенний фестиваль». В 1949 г. праздник в очередной раз восстал из пепла и с тех пор не прерывался, за исключением 2020 и 2021 гг. – из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.

Matthias Schrader / AP
Подготовка Мюнхена к Октоберфесту. / Matthias Schrader / AP

В главной роли – пиво

В самой сути Октоберфеста заложен некий парадокс: мероприятие с таким названием празднуется преимущественно в сентябре. Его начало приходится на ближайшую субботу после 15 сентября, а завершение – как правило, на первое воскресенье октября (хотя возможно продление вплоть до Дня немецкого единства 3 октября). Долгое время дата фестиваля была привязана к свадьбе Людвига и Терезы. Но слишком часто настроение собравшимся портила ненастная октябрьская погода. Поэтому в 1872 г. праздник решили перенести на сентябрь, но переименовывать не стали.

Огромных пивных шатров, вмещающих тысячи людей, не было в изначальной концепции Октоберфеста. Власти Мюнхена разрешили продажу пива только в 1880 г., а первая палатка с традиционным блюдом фестиваля – жареной курицей-половинкой, или «хендл», открылась годом позже. Хмельным напитком торговали из небольших киосков, пока в 1898 г. предприимчивый пивовар из Нюрнберга Георг Ланг не провернул аферу: арендовал через подставных лиц пять соседних мест под киоски и развернул на их основе просторный шатер.

Matthias Schrader / AP
Артисты во время парада. / ANNA SZILAGYI / TASS

Торжественный парад стал ежегодной традицией лишь спустя более чем столетие после появления фестиваля. Время от времени организаторы или энтузиасты, вроде писателя Максимилиана Шмидта, устраивали костюмированные шествия: в 1835, 1842, 1895 и 1910 гг. Свой вклад внесли и пивовары. В 1887 г. Ганс Штайрер придумал рекламную акцию: посреди бела дня отправился с партией пива от своего трактира на Тегернзеер Ландштрассе до Визн в сопровождении персонала и духового оркестра. Но только в 1935 г. в параде приняли участие все пивовары Октоберфеста, а костюмированное шествие стало регулярным. В 1948 г. впервые состоялось представление блошиного цирка.

Удар по литру

Освященной веками кажется традиция первой кружки пива. Обер-бургомистр Мюнхена вбивает в бочку специальный кран и громко возвещает: «O'zapft is!» («Откупорено!»). Затем премьер-министр Баварии выпивает первую кружку, и лишь после этого к употреблению пива могут приступать все остальные. На самом деле этому обычаю не исполнилось и века. 

Matthias Schrader / AP
Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер наливает первую кружку пива, 1994 г. / DPA / Reuters

Впервые бочку открыл в 1950 г. обер-бургомистр Томас Виммер. Для того чтобы забить кран, ему потребовалось не менее 17 ударов – один из наихудших результатов в истории Октоберфеста. Христиан Удэ в 1993 г. справился за семь ударов. Стоит отметить, что он занимал пост около 20 лет и успел попрактиковаться. В 2005-м Удэ установил рекорд, открыв бочку всего за два удара. В 2008–2013 гг. он повторил это достижение, и превзойти его не удалось до сих пор.

Кстати, традиция вручать первый литр пива премьеру Баварии ведет отсчет всего лишь с 1980 г.

Хмельные мотивы

Фестиваль продолжает меняться. В 2005 г. его сделали «тихим»: чтобы привлечь семьи, владельцам палаток рекомендовали до 18:00 проигрывать только народную музыку, ограничив громкость 85 децибелами. В вечернее время разрешалось включать любые композиции. Музыкальные журналисты внимательно следят за репертуаром и присваивают наиболее часто исполняемым песням звание «хит Визн». Считается, что первой такой композицией стала Fürstenfeld группы STS в 1984 г. А в нынешнем году хитами признали Wackelkontakt (Oimara), Bella Napoli (Roy Bianco and the Abbrunzati Boys) и Bierdringa исполнительницы FENZL.

Matthias Schrader / AP
Шатер Hacker-Pschorr вмещает более 6000 человек. / Karl-Josef Hildenbrand / TASS

Раньше попасть на фестиваль можно было с любой стороны, где был проход между палатками. В 2016 г. из соображений безопасности оставили лишь несколько входов. Расплачиваются на Октоберфесте наличными или заранее приобретенными купонами. Однако в этом году на фестивале ввели безналичную оплату, правда, пока не на всей территории.

800 кошельков

Мюнхену не удалось сохранить монополию на Октоберфест. Праздники с аналогичным названием теперь проводятся по всему миру – как на уровне городов, так и в отдельных заведениях. Но фестиваль в Баварии остается самым известным и самым массовым. В этом году он проходил с 20 сентября по 5 октября.

Организаторы опубликовали предварительные итоги и сравнили их с показателями двух предыдущих лет. Количество посетителей снижается: 6,5 млн против 6,7 млн в 2024-м и 7,2 млн в рекордном 2023-м. Как пояснили устроители, два года назад Октоберфест завершился на два дня позже обычного: вместо воскресенья 1 октября его продлили до Дня немецкого единства, пришедшегося на вторник 3 октября. А в этом году фестиваль потерял почти целый день: полиция арестовала подозреваемого в поджогах и взрывах в Мюнхене и обнаружила у него записку с угрозами в адрес Октоберфеста. С 10:00 до 17:30 территорию тщательно осматривали и лишь затем впустили посетителей. Несмотря на это, в тот день пришло 150 000 человек, тогда как в обычный будний день фестиваль посещает от 200 000 до 250 000 гостей.

Matthias Schrader / AP
В 2025 г. работа фестиваля была приостановлена из-за угрозы взрыва. / ANNA SZILAGYI / TASS

Временно закрывали вход и в субботу 27 сентября, но на этот раз по радостной для бизнеса причине: Октоберфест оказался переполнен, на его территории на пике находилось 385 000 человек. По той же причине доступ ограничивали в последний день, 3 октября. В этом году около 30% гостей приехали из-за рубежа. Обычно Октоберфест собирает в основном немцев из окрестных регионов, а доля иностранцев в среднем составляет 21%. 

Посетители стали меньше пить, но активнее закусывать. На этот раз было выпито 6,5 млн л пива против 7 млн л в прошлом году и 7,4 млн л в позапрошлом. Зато продажи продуктов питания выросли на 5–6%. Это без учета курицы-хендл, данных по которой еще нет. Однако, по прогнозам, ее было продано не меньше, чем в предыдущие годы.

Matthias Schrader / AP
Брецель – одна из традиционных закусок Октоберфеста. / Sven Simon / TASS

Немецкие пивовары давно жалуются, что молодежь отходит от традиции предков пить пиво и увлекается здоровым образом жизни. Вот и на этом Октоберфесте спрос на безалкогольное пиво вырос на 6–10% (в зависимости от шатра), а на безалкогольные напитки в целом – на 3%.

Несмотря на тенденцию к трезвости, посетители стали более рассеянными. В бюро находок сдали 4500 вещей против 3500 в 2024 г. и 3250 – в 2023-м. Чаще всего теряли одежду (1100 предметов), кошельки (800 штук), удостоверения личности (600 штук), банковские карты (450 штук), а также смартфоны, ключи и очки. Своего рода спорт на Октоберфесте – попытка тайком унести стеклянную или керамическую пивную кружку. На этот раз на выходе изъяли 116 000 таких сувениров, что чуть больше, чем два года назад. А вот в прошлом году попыток украсть кружки было меньше – всего 98 000.

Matthias Schrader / AP
Еще одним неотъемлемым символом Октоберфеста являются официантки, одетые в традиционные баварские наряды, известные как «дирндль». / Felix Hörhager / TASS

По оценкам экономистов, посетители тратят на Октоберфесте 1,2–1,5 млрд евро, тем самым увеличивая ВВП Мюнхена на 2%. Однако нынешний фестиваль может стать редким случаем, когда город вложил в организацию праздника больше, чем получил. По оценкам Euronews, убытки составили 21,2 млн евро, главным образом из-за того, что 1 октября фестиваль не работал большую часть дня.

