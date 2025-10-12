От свадьбы принца к безалкогольному пиву: как менялся Октоберфест

Организаторы опубликовали предварительные итоги и сравнили их с показателями двух предыдущих лет. Количество посетителей снижается: 6,5 млн против 6,7 млн в 2024-м и 7,2 млн в рекордном 2023-м. Как пояснили устроители, два года назад Октоберфест завершился на два дня позже обычного: вместо воскресенья 1 октября его продлили до Дня немецкого единства, пришедшегося на вторник 3 октября. А в этом году фестиваль потерял почти целый день: полиция арестовала подозреваемого в поджогах и взрывах в Мюнхене и обнаружила у него записку с угрозами в адрес Октоберфеста. С 10:00 до 17:30 территорию тщательно осматривали и лишь затем впустили посетителей. Несмотря на это, в тот день пришло 150 000 человек, тогда как в обычный будний день фестиваль посещает от 200 000 до 250 000 гостей.