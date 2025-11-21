Лабубу как культурный код: история художника, изменившего индустрию игрушек

Лабубу как культурный код: история художника, изменившего индустрию игрушекКто создал монстра, заработавшего миллионы
Фигурка лабубу сегодня воспринимается одновременно как модный тренд, культурный символ и коммерческий двигатель. За этим успехом стоит художник, родившийся в Гонконге, – Касинг Лунг, создатель фантастической вселенной The Monsters. Именно он придумал персонажа, который за десятилетие эволюционировал во всемирный объект коллекционирования. Лабубу насчитывает более 300 вариаций, регулярно пополняет ассортимент магазинов Pop Mart и стала одним из наиболее узнаваемых аксессуаров в этом году. В успехе феномена и истории его создателя разбирался Tatler Asia.
В 2024 г. компания Pop Mart – обладатель эксклюзивной лицензии с 2019 г. – зафиксировала выручку $1,8 млрд. Серия The Monsters обеспечила более пятой части доходов компании, показав более чем 700% рост к предыдущему году. Развитие бренда вышло далеко за рамки индустрии коллекционных игрушек. Крупнейшие аукционные дома отмечают появление фигурок Лунга среди лотов. Так, 1,3-метровая лабубу была продана на аукционе Yongle International в Пекине за 1,08 млн юаней – это около $150 000.
Взлет популярности этих игрушек во многом обеспечен медиа-пространством: у персонажа быстро появились известные поклонники – от Рианны и Дуа Липы до Брэда Питта. Несколько сториз в соцсетях Лисы из Blackpink в начале года, где она показывала брелок и мягкую игрушку лабубу, стали триггером роста популярности детища Лунга во всем мире. Благодаря этому акции Pop Mart выросли с начала года более чем на 160%.
Как появился мир The Monsters
До признания в сфере коллекционного искусства Лунг работал иллюстратором. Его сотрудничество с дизайн-студией How2work началось в 2011 г. и привело к созданию серии детских книг и первых фигурок. В 2013 г. вышла «Моя маленькая планета», затем в 2014-м – бельгийская «Лиззи хочет танцевать», созданная совместно с писательницей Брижит Минэ. За успехами в иллюстрации последовал важный переход: в 2015 г. Лунг представил первую часть трилогии The Monsters, которая стала основой его будущей вселенной.
Лабубу, описанная автором как добродушный, хаотичный, очаровательно-уродливый дух, открыл галерею персонажей, включающую Зимомо – лидера этих монстриков, Тайкоко – монстра-вегетарианца, Спуки – «лунного» снеговика, и Пато – существо с мышиными чертами. Именно в этот период Лунг сформировал эстетику своего мира – комбинацию скандинавского фольклора, мифологии троллей и динамики европейских комиксов.
Истоки вдохновения
Художник провел детство в Нидерландах, куда переехал семьей в раннем возрасте. Родители управляли рестораном, и пока они работали, Лунг часами читал скандинавские сказки и выдумывал собственных существ. На его стиль повлияла и сказка «Три козленка», и бельгийские «Смурфики», которые вдохновили его на создание мультиперсонажной вселенной. Некоторые имена – например, Зимомо – родились в семье: их предложила его дочь, известная дома под прозвищем Яя.
Лабубу остается для художника центральной фигурой. В этот образ он вложил качества, которые считает редкими в реальной жизни: способность нарушать правила, смелость и независимость. «Люди часто ограничены привычками. Лабубу делает то, на что другие не решаются», – говорит Лунг.
От игрушек к живописи и выставкам
После завершения книжной трилогии The Monsters автор постепенно отошел от детской литературы. Глобальный интерес к его работам потребовал участия в выставках и коллаборациях. Одновременно Лунг начал активно работать в живописи. Его холсты – с широкими мазками, яркими цветовыми блоками, текстовыми элементами и персонажами вселенной – стали важной частью художественного высказывания. Работы Лунга регулярно появляются на аукционах: картина Excited Plastic (2021) была продана на Christie’s Hong Kong за $100 000.
Значимую роль в этом сыграл японский художник Такаси Мураками: он предоставил Лунгу площадки в галереях Kaikai Kiki и Hidari Zingaro и поддерживал его творчество. Несколько первых персональных выставок Лунг провел именно в Токио.
Возвращение в Гонконг и новые темы
В 2024 г. Лунг представил свою первую самостоятельную экспозицию в Гонконге – Everybody Knows, состоявшую из 25 работ, объединенных в три иммерсивные секции. Среди них были не только персонажи The Monsters, но и произведения, посвященные технологической зависимости и беспокойству о климате.
Художник подчеркивает, что на его стиль влияет ритм Гонконга – скорость людей и визуальная плотность города. Эта динамика, по его словам, встроена в структуру его картин и фигурок, даже если зрители замечают ее не сразу.
Перспективы The Monsters
В 2024 г. вселенная The Monsters отметила 10-летие. В честь юбилея Лунг представил тизер новой книги про лабубу, посвященной времени и дружбе. Эволюция лабубу нашла отражение и в специальной иллюстрации Лунга под названием Growing Up. Там изображен путь персонажа и самого художника: от первых набросков до знакомой эстетики, получившей всемирную популярность.
С высоты нынешнего успеха Лунг дает нехитрый совет молодым авторам и художникам: «Делайте то, чего еще никто не делал. Верность творчеству – это верность себе».
Лабубу на большом экране
Вселенная пушистых зубастых монстров продолжает развиваться. Киностудия Sony Pictures приобрела права на экранизацию и приступила к разработке фильма про лабубу. Цель студии – создать полнометражный фильм и, в случае кассового успеха, превратить проект в франшизу. Пока что у фильма нет ни режиссера, ни продюсера; не определен и формат – игровой или анимационный.
Решение Sony вписывается в более широкую стратегию всей индустрии: превращать известные игрушечные бренды в полноценные кинофраншизы. Переход игрушек на большой экран стал заметной тенденцией в последнее 10-летие. Так, «Лего. Фильм» в 2014 г. стал первопроходцем формата, собрал большую кассу и положительные отзывы критиков. А в 2023 г. выдающегося результата добилась «Барби», получив более $1 млрд в мировом прокате и восемь номинаций на «Оскар».