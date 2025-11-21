Лабубу как культурный код: история художника, изменившего индустрию игрушек

Взлет популярности этих игрушек во многом обеспечен медиа-пространством: у персонажа быстро появились известные поклонники – от Рианны и Дуа Липы до Брэда Питта. Несколько сториз в соцсетях Лисы из Blackpink в начале года, где она показывала брелок и мягкую игрушку лабубу, стали триггером роста популярности детища Лунга во всем мире. Благодаря этому акции Pop Mart выросли с начала года более чем на 160%.