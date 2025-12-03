Газета
Главная / Стиль жизни /

Дебют «Обертона»: с чем открылась новая ярмарка графики от Cosmoscow

Выставка объединила 29 галерей в обновленной промзоне возле площади трех вокзалов
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Похоже, площадь трех вокзалов в Москве постепенно теряет свой негативный шлейф. И открывшаяся в закоулках района ярмарка графики «Обертон» от Cosmoscow только закрепляет это ощущение. Площадкой выступил «Тон-центр» – реконструированное промышленное здание возле железнодорожных путей, названное в честь архитектора здания Ленинградского вокзала Константина Тона. Публичный старт пройдет 5 декабря, но за пару дней до этого ярмарку показали прессе и коллекционерам. 

«Ведомости» посетили «Обертон» на Комсомольской площади и собрали самые интересные стенды галерей. 

Галерея «Арка» 

Три поколения дальневосточных художников представлены на стенде А02 галереи «Арка» из Владивостока. Самый молодой – Михаил Чувакин (псевдоним – Часны). Художник работает с графикой, создавая свою авторскую систему символов. Вдохновленные первобытными рисунками, они создают абстрактную картину будущего.

Миша Часны (Михаил Чувакин)
1  / 3

Миша Часны (Михаил Чувакин) / Ведомости

Что такое «Обертон»

Ярмарка графики, организованная Cosmoscow. Дебют собрал 29 галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока. Ожидается, что ярмарка будет проходить раз в год. Основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина сообщила, что «Тон-центр» может стать домом для будущих выпусков нового проекта. Тем более что само название ярмарки было вдохновлено локацией.

Фотограф Глеб Телешов в своих отпечатках из серии «Распад» фиксирует вечность материи, которая остается изменяемой. Советский и российский художник Александр Киряхно, по словам менеджера галереи Кирсана Амырда, не был принят тогда и не был принят сейчас. Причины этому – игнорирование столицы и работа не с травматичными контекстами и пейзажем региона, а реликвиями и личным восприятием Приморья. 

TEO by Cosmoscow

Нельзя пройти мимо стенда Б13 платформы TEO by Cosmoscow. Пожалуй это самый красочный блок ярмарки, созданный в коллаборации с «Новыми городскими художниками». Петербургский благотворительный проект стрит-арт художника Стаса Багса и Евгении Штиль, поддерживающий авторов с ограниченными возможностями. 

Виталик Чистяков
1  / 3

Виталик Чистяков / Ведомости

На стенде представлены работы Зойки, Виталика Чистякова, Юры Снегиря, Ильи Минина, Тани Власовой и Кости Лаптева. Особенно стоит выделить «точечную» технику от Любы Образцовой. Точками разных цветов художница фиксирует повседневный городской пейзаж. 

Deep List 

Сильное представительство оказалось у галереи Deep List (Б12). На стенде работы классиков современного российского искусства: основатель «Новых художников» и «Новых композиторов» Тимур Новиков, пионеры московского концептуализма Дмитрий Пригов и Виктор Пивоваров, а также художник Антон Ольшванг. 

Тимур Новиков
1  / 2

Тимур Новиков / Ведомости

Syntax Gallery 

Где графика, там и граффити. «Глаза» уличного художника Кирилла Кто (Лебедева), как правило, вырезанные на столичных фасадных сетках, смотрят на посетителей «Обертона» на стенде Syntax Gallery (А17) в сопровождении столь актуального текста: «Нечего (ничего нельзя) сказать: остается глаза вырезать». Рядом с ним – работы ушедшего в прошлом году концептуалиста Владимира Чтака.

Кирилл Кто (Лебедев)
1  / 5

Кирилл Кто (Лебедев) / Ведомости

На стене напротив – картины одного из основателей соц-арта Александра Косолапова. На ярмарке оказалась в том числе работа Marlboro Men с Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным. Также на стенде представлены коллажи от известной своими яркими перформансами художницы Оли Кройтор.

Галерея Pop/off/art

Столичная галерея Pop/off/art на стенде Б01 показала Вику Бегальскую и Александра Вилкина – дуэт московских художников, существующий с 2014 г. Артисты работают в поле новой живописи и объекта, рассматривают современный образ человека, его взаимодействие и отношения с природой и искусством.

Вика Бегальская и Александр Вилкин
1  / 2

Вика Бегальская и Александр Вилкин / Ведомости

На ярмарке «Обертон» представлены произведения дуэта, написанные пастелью, тушью, карандашами и темперой.

11.12 Gallery

Галерея 11.12 (стенд Б10) привезла с «Винзавода» сюрреалистичные произведения живописца и графика Рината Волигамси – псевдодокументалиста, включающего эстетику советского газетного изображения и архива. «Наиболее реальны» на стенде работы пейзажиста Алексея Алпатова. Фотографический взгляд художника на городской ландшафт отсылает к большому направлению американского реализма XX в.

Ринат Волигамси (Исмагилов)
1  / 3

Ринат Волигамси (Исмагилов) / Ведомости

Галерея PennLab 

Стенд фотогалереи PennLab на ярмарке графики представил шелкографию. В своей серии «Без крови» Владислав Ефимов рассматривает зоологический музей как место встречи жизни и смерти. Заполненный красным цветом проект отсылает к идеям врача Александра Богданова – организатора первого в мире Института переливания крови, погибшего при опытах на себе.

Владислав Ефимов
1  / 2

Владислав Ефимов / Ведомости

А серия Елены Аносовой «Атлас первого снега» – о небольшом поселении на Крайнем Севере, основанном ее предками более 300 лет назад. Основная часть этого проекта создает портрет большого сообщества рыболов и охотников. На «Обертоне» галерея показала графические произведения художницы.

Ярмарка графики «Обертон» начнет работу 5 декабря и продлится до 7 декабря в «Тон-центре» на московской Комсомольской площади.

