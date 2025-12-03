Дебют «Обертона»: с чем открылась новая ярмарка графики от Cosmoscow

Фотограф Глеб Телешов в своих отпечатках из серии «Распад» фиксирует вечность материи, которая остается изменяемой. Советский и российский художник Александр Киряхно, по словам менеджера галереи Кирсана Амырда, не был принят тогда и не был принят сейчас. Причины этому – игнорирование столицы и работа не с травматичными контекстами и пейзажем региона, а реликвиями и личным восприятием Приморья.