Non/fiction-2025: тру-крайм, хорроры и сильные женщины

Non/fiction-2025: тру-крайм, хорроры и сильные женщиныНа книжной ярмарке Алексей Иванов и Михаил Елизаров представят свои новые книги
До 7 декабря в Гостином дворе на Ильинке проходит зимняя международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction – уже вторая за год. С 2023 г. одна из трех важнейших ярмарок столицы (наряду с «Красной площадью» и Московской международной книжной ярмаркой) окончательно перешла на зимне-весенний формат. По данным организаторов, в non/fiction примут участие почти 400 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. С 2024 г. посещаемость ярмарки не опускается ниже 50 000 человек.
Открылась ярмарка профессиональным форумом «Триалоги», в рамках которого ведущие деятели индустрии обсудили главные тенденции и вызовы книжного дела – новые форматы потребления и экспансию ИИ. Нейросети и их влияние на творческий процесс – одна из самых популярных тем круглых столов всей ярмарки. В частности, писатель Лев Наумов представит свой нон-фикшн «Муза и алгоритм. Создают ли нейросети настоящее искусство?», а автор бестселлера «Гоголиана» Владислав Отрошенко обсудит первые результаты проекта, который он ведет как арт-куратор, – «Нейросеть GigaChat пишет второй том «Мертвых душ».