Non/fiction-2025: тру-крайм, хорроры и сильные женщины

До 7 декабря в Гостином дворе на Ильинке проходит зимняя международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction – уже вторая за год. С 2023 г. одна из трех важнейших ярмарок столицы (наряду с «Красной площадью» и Московской международной книжной ярмаркой) окончательно перешла на зимне-весенний формат. По данным организаторов, в non/fiction примут участие почти 400 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. С 2024 г. посещаемость ярмарки не опускается ниже 50 000 человек.