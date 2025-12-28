Газета
Главная / Стиль жизни /

Чем ближе дедлайн – тем крепче кофе

Ведомости

201 кг зернового кофе выпили сотрудники «Ведомостей» в 2025 г. благодаря аппарату, который стоит на редакционной кухне. Это 24 120 чашек за весь год, или по 97,7 в каждый из 247 рабочих дней.

По данным Cafely, в уходящем году россияне пили в среднем по 0,5 чашки кофе в день, занимая по этому показателю 46-е место в мире. Лидируют в этом рейтинге Люксембург (5,3), Финляндия (3,8) и Швеция (2,6). Тем временем цены на зерновой напиток достигли исторического пика: по данным Росстата, в октябре 2025 г. стоимость кофе превысила показатели прошлого года сразу на 35%. Цена готового напитка в кофейнях увеличилась на 22%.

