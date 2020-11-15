На мировом арт-рынке растет спрос на непубличные сделкиЧастные продажи искусства растут, в то время как аукционные падают
Как и любой рынок, арт-рынок – это система, обеспечивающая взаимодействие продавца и покупателя. В данном случае – создателя произведения искусства с его потребителем.
Но эта схема описывает связи между арт-субъектами в самом общем виде. На деле все сложнее, и путь работы из мастерской художника в дом коллекционера, галерею или музей намного более замысловатый. И с течением времени значение разных элементов этого рыночного механизма меняется.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области