«Люди передо мной всегда одного возраста – им 20 с небольшим»

Звездный диджей и миллионер Давид Гетта не обращает внимания на критику – для этого он слишком занят, «объединяя людей в одном ритме» музыкой вечеринок и дискотек

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Давид Гетта, диджей, музыкальный продюсер Julio Cesar Aguilar Fuentes / AFP

Парижанин, взбунтовавшийся против левых взглядов родителей, сидит напротив меня за деревянным столом под тентом на белоснежной террасе. По его правую руку – синее море и яхты, слева – такая же синяя вода бассейна, окруженного загорелыми молодыми людьми во время дневного отдыха. Позади него, на другой стороне залива, мерцает в безоблачной жаре город Ибица. «Люблю здесь бывать», – улыбается Давид Гетта. Тут он в привычной среде обитания.

Один из самых успешных диджеев мира, Гетта проводит каждое лето здесь, на одном из испанских Балеарских островов, знаменитом бурной ночной жизнью. Каждую неделю он играет на двух клубных вечеринках в двух самых известных заведениях – Pacha и Ushuaïa. Туризм на острове процветает – в 2016 г. был поставлен рекорд в 7,1 млн человек. Так что Гетта в этом году приступил к обязанностям диджея еще в июне, за месяц до того, как обычно начинается самый сезон.

«Меня это поначалу немного пугало, знаете ли, – признался он. – Потому что [Ushuaïa] большой клуб, а остров в это время, как правило, еще не заполнен. Но [туристов] было битком. Абсурд».

Сколько получают диджеи В прошлом году больше всех среди диджеев заработал шотландец Кельвин Харрис – $63 млн, подсчитал Forbes. Давид Гетта, не раз занимавший 2-е место, на этот раз уступил его голландцу Тиесто с $38 млн. Сам Гетта третий, его доход – $28 млн. На 4-м месте с $24,5 млн диджей Zedd – немец с русскими корнями, которого на самом деле зовут Антон Заславский. Ему в спину дышат американцы Стив Аоки ($23,5 млн) и Дипло ($23 млн). Разрыв между лидером и 10-м местом четырехкратный, даже если не пересчитывать на человека: греко-бельгийский дуэт братьев Димитрия Тивайоса и Майкла Тивайоса Dimitri Vegas & Like Mike в 2016 г. на двоих получил $15,5 млн.

Обедаем мы в Destino, шикарном отеле, принадлежащем Pacha Group. Впервые Гетта появился в ее клубе («это как семья») в 1996 г. Его резиденция называется с характерной деликатностью «Чтоб меня, я знаменит» (в оригинале первое слово нецензурное. – «Ведомости») – идеальное название для эпохи суперзвезды диджея Гетта и его сподвижников, титанов танцевальной музыки (почти все – мужчины). Они как рок-звезды из 1970-х, иконы стиля, чьи атрибуты – личные самолеты, преклонение, эготизм и огромные состояния.

В последние 10 лет Гетта приобрел мировую славу. Его композиции со стремительными песнопениями в жанре гипердиско сотрясают места развлечений всего земного шара, от Лас-Вегаса до Пхукета. Подобно падшему отцу-пилигриму, он стал одним из тех, кто помог превратить США в землю обетованную танцевальной музыки 2000-х. Он покорял чарты танцевальными поп-хитами, сотрудничая с известнейшими музыкантами, включая Рианну, Ники Минаж, Ашера и Сиа.

У него собственная звукозаписывающая студия Jack Back Records, он постоянно в разъездах между Лос-Анджелесом, Майами и Лондоном, а также резиденцией на Ибице. Зафрахтованный бизнес-джет дожидается его в аэропорту, готовый унести на вечеринки и летние фестивали в разные уголки Европы. Его прошлогодний доход Forbes оценил в $28 млн.