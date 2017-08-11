Культура
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Современное и актуальное

Виктор Мизиано: Зачем сегодня возрождать термин «актуальный»? Это лишено смысла

Главный редактор «Художественного журнала» удивляется предписаниям Министерства культуры

Министерство культуры Российской Федерации выпустило документ, где обращает внимание, что согласно правилам русского языка надо грамотно употреблять термины: «современное искусство» – искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения», а «актуальное искусство» – искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания». К документу приложены два экспертных заключения. «Ведомости» попросили Виктора Мизиано объяснить, почему это предписание вызвало недоумение и неприятие в художественной среде. Он один из самых авторитетных историков и теоретиков современного искусства, куратор с международным опытом, главный редактор теоретического «Художественного журнала».

– Не всем, думаю, понятно, почему «современное искусство» нельзя заменять на «актуальное», как подсказывает здравый смысл.

– Смотрите, термины «современный» и «актуальный» возникли в 90-е гг., в документах, которые прилагаются к решению министерства (в экспертном заключении Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. – «Ведомости»), совершенно справедливая ссылка на эту эпоху. Появились они в ситуации исторического слома, встречи двух художественных парадигм. Одна существовала в андеграунде, подполье и в международном контексте, но в течение всего позднего советского периода мы прожили в ситуации господства советской культуры, так называемого социалистического реализма, который постулировал определенную эстетику, прежде всего фигуративную, где сохранялись академические жанры – живопись, графика, скульптура, был определенный тип показа искусства – выставки. Искусство андеграунда было ориентировано на интернациональный мейнстрим и на русский авангард. В 90-е гг. легализуется это искусство – неофициальное, неоавангарда, поставангарда, как хотите его назовите. И визуально два искусства предстали перед нами и являли собой, как тогда казалось, не очень соединимые эстетические каноны. И тогда журналисты, в первую очередь журналисты, а не критики...

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