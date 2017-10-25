Традиционные люксовые бренды сосредоточены на эксклюзивности и стране происхождения. Если сделано не французами или итальянцами, то не восхитительно. По мне, это слегка старомодная концепция

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Гендиректор Coach Виктор Луис Michael Nagle/Bloomberg

Виктор Луис задумал создать из Coach, по его словам, «первый нью-йоркский дом моды».

Должен получиться первый люксовый конгломерат в Америке – уменьшенная версия LVMH, Kering или Richemont, объясняет Fortune. У европейских производителей роскоши в ассортименте можно найти самые разные товары – от одежды и обуви до алкоголя и часов, это самостоятельные сильные бренды, как, например, Louis Vuitton и Moët & Chandon, Gucci и Boucheron, Cartier и Lancel. Coach и ее конкуренты тоже торгуют многими товарами, но под одним брендом. У Америки свои особенности, объясняет журнал Fortune. Одна из них – местные инвесторы считают, что диверсификация снижает рыночную ценность компании.

Но Луису надоело зависеть от спроса на традиционный товар Coach – женские сумочки. Пару лет назад он купил компанию Stuart Weitzman и в мгновение ока сделал Coach серьезным игроком на рынке обуви, и он увеличивает производство одежды, бижутерии и аксессуаров.

Правда, это породило путаницу в головах потребителей, цитирует Луиса интернет-издание The Business of Fashion. В мае этого года Coach поглотила конкурента по производству сумок – Kate Spade. Кое-кто решил, что теперь ее продукция будет выходить под лейблом Coach. Но у Луиса другой замысел. Модный дом должен стать единой площадкой для разных, сохраняющих индивидуальность брендов. Даже в отчетности их показатели будут публиковаться раздельно.

Поэтому 31 октября холдинг Coach («Карета») прекращает существование – остается только бренд Coach. А модный конгломерат станет называться Tapestry («Гобелен»). Стикер на NYSE сменится с COH на TPR. «Это замечательная метафора того, во что мы верим, – отдельные нити разных цветов работают вместе, чтобы создать картину», – поэтично заметил Луис (цитата по The New York Times).

Чтобы стать пионером, Луису придется действовать быстро. В июле, когда о его планах создать модный конгломерат было уже давно известно, свое слово сказал Джон Айдол. Это гендиректор конкурента, производителя сумок, одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors. Договорившись о покупке за $1,2 млрд Jimmy Choo (бренд, к которому Coach тоже присматривалась, утверждает The New York Times), Айдол объяснил: это «начало стратегии по строительству люксовой группы».

Одна из самых знаменитых сумок Coach продавалась где-то по $325. А Луис хочет торговать вещами вроде кожаного жакета по $3500 – он производится совместно с американским люксовым брендом Rodarte, основанным сестрами Кейт и Лорой Малливи в 2005 г. Корреспондента Fortune Луис встречает, проводя пальцами по сотням маленьких латунных заклепок, складывающихся в цветочный узор. Он вслух удивляется умению и терпению мастеров: «Они окрашены вручную, изготовлены вручную и вставляются по одной. В Европе это бы назвали haute couture. $3500 за него – для компании это получается чистый грабеж».