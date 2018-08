«Парк Горького как был модным местом, так и остается»

В минувшее воскресенье исполнилось 90 лет, как в Москве открылся парк культуры и отдыха, будущий ЦПКиО им. Горького. Его задачу в протоколе об учреждении обозначили как «вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся, быть организатором их досуга». С открытием работы по оснащению и развитию инфраструктуры парка не закончились: позже на территории установили аттракционы, оформили Пушкинскую набережную, открыли Зеленый театр, построили главный вход и т. д. В 1990-е большая часть архитектурного и скульптурного наследия парка приходит в упадок, а сам парк становится местом отнюдь не культурного отдыха, самым расхожим примером которого стало празднование Дня ВДВ.

Современная история парка начинается в апреле 2011 г. Тогдашний директор парка Сергей Капков превращает его в одно из первых «европейских» мест в городе – с современным ландшафтным дизайном, WiFi, цивилизованными кафе. Общая стоимость благоустройства первоначально оценивалась в $1 млрд, но могла достигнуть и $2 млрд, писали российские СМИ. В буквальном смысле расчистив пространство для парка нового времени (на его территории было демонтировано около 100 аттракционов и незаконных объектов, бесхозных построек, палаток, рекламных конструкций), Капков уже осенью 2011 г. уходит на повышение – министром культуры в правительство Москвы. Реконструкция парка продолжалась, но его директора долго не задерживались. Марина Люльчук, которая возглавила Парк Горького в октябре 2016 г., а до этого три года руководила Мосгорпарком, стала четвертым директором за пять лет.

– Парк Горького – один из знаковых объектов и Москвы, и России, сопоставимый по известности и посещаемости с Эрмитажем или Пушкинским музеем, здесь можно сделать большую карьеру и стать заметной публичной фигурой, как это удалось Сергею Капкову и Ольге Захаровой. Расскажите, как вы получили это предложение? Вам говорили, почему выбрали именно вас?

– До прихода в Парк Горького я занималась развитием всех парков Москвы – тех, которые относились к департаменту культуры. Пришла руководить дирекцией Мосгорпарка в 2013 г., мы реализовывали развитие общественных пространств. В 2016 г. я поняла, что в Мосгорпарке сделала достаточно много и задачи, которые перед нами были поставлены мэром, мы выполнили. А задачи были какого характера – подготовить концепцию для парковых территорий, обустроить их и привести в порядок, разработать финансовую модель, чтобы дальше парки могли жить, сами зарабатывать и окупаться. Соответственно, это было сделано, и я в какой-то момент решила, что уже себя исчерпала в этом и хочу заниматься не только стратегией, а именно локально что-то сделать. В Мосгорпарке мы делали очень много, но у каждого парка есть свой директор, и, с одной стороны, ты получаешь много положительных эмоций, но при этом такого, что ты сам напрямую что-то сделал, нет. Поэтому я думала, что хочу уйти в Парк Горького. Но это решение тоже пришло не сразу. Сначала думала, что мне нужна передышка, потому что то, как мы работали с 13-го по 16-й, – просто жили на работе. И я Александру Владимировичу Кибовскому [руководителю департамента культуры Москвы] сказала, что планирую уходить, даже пока я не знаю, где себя вижу. Естественно, он очень сильно удивился, не готов был к этому, потому что я всегда работаю, знаете, как в последний раз, стараюсь по крайней мере. Но потом мы все-таки приняли решение, что я перехожу в Парк Горького. И в октябре 2016 г. я была назначена.

– Когда вы с Кибовским обсуждали ваше назначение, какие главные задачи он вам ставил?

– Для него было важно, чтобы парк оставался таким же модным и креативным, каким он был с 2011 г. Это основной посыл.

– Уходы ваших предшественниц были довольно резонансными: Ольга Захарова выступила с официальным комментарием, где назвала свою отставку необоснованной и несправедливой, Елена Тюняева проработала чуть больше года, говорили, что ею недовольны в мэрии. Это медийное внимание к должности как-то на вас повлияло?

– Конечно, я прекрасно понимала, что в любом случае будут сравнивать. Всегда сравнивают с твоими предшественниками, это абсолютно нормально. Но могу сказать, что коллеги, которые работали до меня, правда сделали очень много, была проделана колоссальнейшая работа. Я уверена и знаю, что и Сергей Капков, Ольга Захарова, Елена Тюняева так же жили на работе, полностью выкладывались.

– А к тому, что это публичная должность, вы готовы? Может, придется высказываться по каким-то вопросам?

– Я к этому спокойно отношусь. Не могу сказать, что хочу казаться и стать суперпубличным человеком, все должно быть в меру. Моя основная задача на должности директора – это создать и сохранить то, что здесь уже было, и чтобы сотрудники парка, которые тоже работают на выдох, в том же состоянии и работали. Это самая главная задача. А медийность уже второе, в пределах разумного.

– Я видела ваши фотографии в глянцевых журналах. Такие публикации надо согласовывать с начальством?

– В принципе, нет, мы все свободные люди.

– В бюрократической логике переход от руководства всеми парками города к одному – понижение. У вас не было такого восприятия?

– Да, это на самом деле можно отнести к понижению. Но мы с вами понимаем, что Парк Горького, хотя он входит в дирекцию Мосгорпарка, отдельное огромное учреждение. Эмоционально я абсолютно спокойно к этому относилась. Для меня самое главное, чтобы мне было комфортно.

– А в зарплате вы не потеряли?

– Нет, зарплата была такая же, как сейчас в Парке Горького.

– О вас не так много известно. Путь от ведущего инженера управы района Хамовники до директора главного парка в стране занял у вас всего семь лет.

– Вы считаете, что это быстро?

– Вообще, да. Как это стало возможным?

– Я не могу сказать, что это быстро. Я в Хамовниках работала с 2006 г., потом работала в Тропареве-Никулине. Я считаю, что я шла постепенно, с низов, понимая, как все работает на земле. А не так, что раз – и стала руководителем, нет. Я просто работала много. И я всегда люблю свою работу, если я ее не буду любить, я не смогу работать, ни за что.

– Чем принципиально отличается работа директора Парка Горького от того, что вы делали раньше?

– Здесь больше деталей, очень много операционной работы. Там [было] все более масштабно; серьезнейшая структура, которая занимается всеми парками, мы разрабатывали концепции, бизнес-планы. Это вообще жизнь другая. С нуля были созданы Садовники, Сиреневый сад, Гончаровский парк. Один из самых крупных моих проектов – Олимпийская деревня, это была территория заброшенная: в 1980-м олимпийцы тренировались, а потом все забросили, там был не пустырь, конечно, но тем не менее даже освещения не было. И так во всех других парках. Вопрос не только в финансах. Парк сам по себе не живет, нельзя его сделать и оставить, нужно постоянно что-то генерить, чтобы он жил: мероприятия, лекции, спектр услуг.

– Как возникают эти концепции?

– Мы работали с теми площадками, которые раньше были парками, поэтому, когда готовили техническое задание для архитекторов, перед этим изучали всю предысторию: что там было, что бы хотели люди там увидеть. Например, танцевальная площадка. В 1980-е и 1970-е люди любили ходить в парк танцевать, было так заведено. Но потом это все было утрачено, и мы восстанавливали танцевальные площадки, именно зная о том, что здесь живут люди, которые любят сюда приходить, бабушки, дедушки, которые танцуют десятки лет. Вот по такому принципу мы шли. Восстанавливали шахматные клубы, делали коворкинги, т. е. исходили из того, что здесь может быть нужно.

– Когда начинали реконструировать Парк Горького, много было рассказов, как демонтировали шашлычные и как далеко не все были этому рады.

– Это мы тоже проходили. Первым был Парк Горького, дальше то же самое по всем территориям. Было поручение мэра, что нужно развивать парки не только в центре, но и на окраине Москвы, потому что многие люди не хотят ехать в центр. Было очень много незаконных построек – скажем, аттракционы вообще непонятно у кого в управлении, парки даже не зарабатывали толком деньги. Во всяком случае, бюджет города их не видел. Например, когда мэр дал поручение проводить реконструкцию в Парке Горького, парк зарабатывал, может быть, в пределах 100 млн [руб.]. А потом начался большой прирост, потому что все, что есть в парке коммерческого, приносит доход. Сейчас это все идет во внебюджет.

– На пресс-конференции по поводу вашего назначения вы говорили, что продолжите реализацию ранее намеченных проектов, принятых еще при прежнем руководителе департамента культуры Сергее Капкове. Что сделано сейчас?

– Да, у парка есть рамочная концепция развития до 2020 г., мы работаем по ней. Если говорить о том, что сделано за время моей работы, – мы стараемся по максимуму восстановить объекты. Восстановили Ажурную беседку, обновили анфиладу главного входа. Сам вход был отреставрирован в 2015 г., в этом году мы закончили циркумференции – два исторических кассовых павильона, расположенных по бокам от арки главного входа. В помещениях специалисты полностью восстановили планировку. По оставшимся оригинальным образцам был воссоздан интерьер кассовых павильонов – лепные карнизы и розетки под люстры, а также сами светильники, выполненные из бронзы. В главных залах павильонов восстановили дубовый паркет. Если увидеть, как это все было заброшено...

Далее. Сделали ландшафтный парк, в этом году начинается реконструкция капитального здания, которое в 90-е было рестораном «Медвежонок», планируем сделать там спортивный центр. Потом сделаем ванный домик, тоже довольно известный объект. В октябре начнется работа по восстановлению домика графа Орлова и ванного домика у Екатерининского пруда – в нем разместится чайная. Планируется реставрация бывшего ресторана «Кавказ», полностью убитого, но очень красивого здания.

На следующий год мы приступим к работам по восстановлению Померанцевских оранжерей. В свое время почти все цветы, которые высаживали в парке, были оттуда. Сейчас, конечно, нам это невыгодно, мы только часть выращиваем, а большую часть нам выгоднее закупить. Но тем не менее мы восстанавливаем оранжереи. Какую-то часть, которая была совсем в аварийном состоянии и не являлась объектом охраны, объектом культурного наследия, мы снесли. Вычистили территорию, оставили основную оранжерею и те, которые к ней прилегают. Это серьезный объект, будет очень красиво. Еще мы в этом году совместно с Nike открыли спортивный центр, который будет работать круглогодично, это было необходимо. Летом много всего, а вот зимой парк чуть-чуть затихает. Да, работает каток, но этого недостаточно, у нас есть свой спортивный центр, но он не может всех вместить. Поэтому мы и открыли МКС – Московский спортивный комплекс, – в котором люди смогут получать услуги круглый год, и они все будут абсолютно бесплатными.

К нашему юбилею откроем большую детскую площадку, которая находится между первым и вторым гардеробом. Там когда-то было поле, а потом временное здание музея «Гараж». Мы сделали концепцию, вчера даже обсуждали – может, будем ее заявлять как самую крупную в России или даже в Европе. Она даже не детская – скорее игровая, от 0 и до 99 лет. Там есть зоны, которые рассчитаны на подростков.

– Но вы перечисляете локальные проекты. То есть глобально концепция реализована, парк выглядит так, как задумывался? Больше ничего присоединять не будете?

– Мы все уже присоединили. Воробьевы горы у нас, Музеон тоже. Всё, присоединять больше нечего. По концепции – да, по большому счету все сделано, остались только локальные работы. Когда закончим крупные объекты, которые я вам перечисляла, будем работать над программами. Может, над созданием новых объектов, если это потребуется. А так до 2020 г. все реконструкции и реставрации мы должны закончить.

В 2020 г. должны приступить к реконструкции Пушкинской набережной. Что-то будем делать на большой площади на входе, пока мы в раздумьях.

– В 2011-м выручка парка составила 135 млн руб., в 2012-м – уже 343 млн руб., а в 2014-м – 755 млн руб. Каков бюджет парка сейчас, как он формируется?

– Парк Горького за 2017 г. заработал, именно заработал, 820–830 млн руб. Доход приносят арендаторы, экскурсии, проведение спонсорских мероприятий, каток зимой, прокаты. Часть этих денег уходит на заработную плату, на налоги, содержание территории и т. д. Какую-то часть этих денег мы вкладываем в развитие. Каждый год ставим планку, что должны заработать на 10% больше, чем в предыдущем году, но, конечно же, через несколько лет наступит финансовый предел. Теперь что касается финансирования. Департамент культуры нас финансирует по государственному заданию. Госзадание – это тоже зарплата, содержание территории.

– А госзадание – это сколько?

– 500 млн. И плюс город нас финансирует на развитие: ремонт, капитальный ремонт, реставрация – это все целевая субсидия, которую дает город. Из своих денег берем на содержание, на зарплаты (у нас штат большой, зарплаты большие), охрану, видеонаблюдение. И какую-то часть берем на развитие инфраструктуры. На общегородские мероприятия, которые мы проводим, часть денег дает город, часть берем из своего внебюджета. Стараемся потихонечку выходить на самоокупаемость, чтобы к моменту, когда мы закончим все объекты и у нас не будет целевой субсидии, мы уже сами себя окупали.

9 дней про 90 лет

Празднование 90-летия Парка Горького открылось выставкой «Парк Горького: Фабрика счастливых людей» в Московском музее современного искусства, к этой же дате выпущена книга об истории парка по всем территориям (Музеон, партер, Нескучный сад, Воробьевы горы) с редкими фотографиями, часть из которых ранее не публиковалась.

В самом парке с 25 августа по 2 сентября пройдет юбилейный фестиваль. Церемония открытия фестиваля начнется в 20.30 на Голицынском пруду. Главным музыкальным событием церемонии станет выступление оперной певицы Анны Аглатовой. На островке, где раньше традиционно проходили танцы, соорудят понтоны в виде цифры 90 (1680 кв. м), на которые будут проецировать фотодокументы, там же покажут театральное звуковое шоу, в течение которого гости смогут прожить всю историю парка: 30-е, 50-е и т. д. После посетители смогут пройтись по всем понтонам и подойти к каждой сцене. Это шоу будет проходить 25 и 26 августа.

В течение недели гости парка станут участниками программ тематических дней: искусства, музыки, спорта, знаний, добра и театра. Одним из действующих лиц фестиваля станет лауреат «Золотой маски» Антон Адасинский. Вместе со своим театром Derevo, базирующимся в немецком Дрездене, актер, режиссер и хореограф представит световой пластический спектакль. Гостей также ждет аудиоперформанс на Воробьевых горах: зрители в наушниках исследуют городское пространство и «услышат» все, что происходит вокруг – в квартирах близлежащих домов, на набережной и на станции метро. Еще одним участником фестиваля будет петербургский «Упсала-цирк», артисты которого – дети с особенностями развития.

На закрытии фестиваля 2 сентября выступят Муся Тотибадзе, On The Go, Луна и Нене Черри. В 22.00 праздник завершится салютом на Пушкинской набережной.