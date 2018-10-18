Слава Полунин: хохот теперь мое состояние на годы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Слава Полунин впервые вышел на сцену с миниатюрами в 1968 г., в 18 лет. Сейчас это кажется невероятно символичным: год перелома и рождение нового мира – и появление клоуна, который откроет первый частный театр в СССР, создаст Академию дураков и станет там президентом, создаст, в конце концов, «Желтую мельницу» – резиденцию под Парижем, где предупреждают: «Осторожно – мечты сбываются!» Мечты в мире Полунина и правда сбываются – стоит только помечтать.
Желтый человек в дурацких красных тапочках, Асисяй, который пытается дозвониться в какие-то параллельные миры, трио мимов с гармошками и сачками, поющие Blue Canary, – мозг моментально подбирает картинки по тегу «Слава Полунин». И отказывается называть его Вячеславом Ивановичем, как того требуют возраст и статус.
Полунин попробовал себя во множестве амплуа: вдохновителя Цирка на Фонтанке, лектора TED X, руководителя секции «Цирк и уличный театр» Международного культурного форума. И готов говорить обо всем – кроме политики, религии, семьи и секса. Даже упоминание этих тем уже политика, по мнению Полунина. А клоуны – не про политику, они про установление мира. Полунин давно стал гражданином мира и сегодня живет на четыре города – Петербург, Москву, Париж и Лондон. «Снежное шоу» Полунина объехало весь мир, а теперь клоун привез в Москву новый спектакль – «Снежную симфонию», совместный проект со скрипачом и дирижером Гидоном Кремером.
-
Родился 12 июня 1950 г. в г. Новосиле Орловской области. В 1968 создает мим-театр «Лицедеи»
-
1987организует Всесоюзный фестиваль уличных театров
-
1988запускает первый всесоюзный фестиваль «Конгресс дураков»
-
1993ставит «Снежное шоу»
-
1994становится артистом канадского Cirque du Soleil
-
2001организует программу уличных театров Московской театральной олимпиады
-
2013принимает предложение стать художественным руководителем Цирка на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Спустя три года Полунин покинул Цирк на Фонтанке
– Противостояние рыжего и белого клоуна – классика. У вас же в «Снежной симфонии» в роли белого клоуна будет музыка?
– Да, можно и так сказать. Гидон Кремер здесь белый клоун – и, конечно же, весь его оркестр.
– Как родился этот проект?
– Как-то Гидон обмолвился об этом, и я, конечно, ответил, что это отличная идея. Нам обоим очень понравилась эта история, мы болтали несколько часов, а потом целый год переписывались. Весь этот спектакль мы сделали за год через интернет. То есть Гидон мне присылал музыку, я в ответ ему видео и т. д. Потом мы приехали в Израильскую оперу и за три дня свели все, что придумали заранее. Как придумали – так и сделали. И там, в Израиле, премьера и прошла. С успехом.
– Неужели все получилось так, как вы рассчитали, общаясь в интернете?
– Нет, намного лучше, чем мы рассчитывали. Потому что у Гидона прекрасная музыка, удивительные артисты: они настолько гармоничны, что кажутся единым целым. И они с таким удовольствием начали вместе с нами шутить и развлекаться, что было уже не понять, где в спектакле клоуны, а где музыканты.
– Менталитет у клоунов и музыкантов все-таки разный? Вы чувствовали эту разницу?
– Сначала, конечно, и они думали, что мы... Ну совсем. И мы тоже так думали.
– И кто же на самом деле оказался «совсем»?
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}