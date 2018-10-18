Слава Полунин: хохот теперь мое состояние на годы

Знаменитый клоун рассказывает о но­вых и старых проек­тах и объясняет, как перестроил свой внутренний механизм на радость

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Личный архив

Слава Полунин впервые вышел на сцену с миниатюрами в 1968 г., в 18 лет. Сейчас это кажется невероятно символичным: год перелома и рождение нового мира – и появление клоуна, который откроет первый частный театр в СССР, создаст Академию дураков и станет там президентом, создаст, в конце концов, «Желтую мельницу» – резиденцию под Парижем, где преду­преждают: «Осторожно – мечты сбываются!» Мечты в мире Полунина и правда сбываются – стоит только помечтать.

Желтый человек в дурацких красных тапочках, Асисяй, который пытается дозвониться в какие-то параллельные миры, трио мимов с гармошками и сачками, поющие Blue Canary, – мозг моментально подбирает картинки по тегу «Слава Полунин». И отказывается называть его Вячеславом Ивановичем, как того требуют возраст и статус.

Полунин попробовал себя во множестве амплуа: вдохновителя Цирка на Фонтанке, лектора TED X, руководителя секции «Цирк и уличный театр» Международного культурного форума. И готов говорить обо всем – кроме политики, религии, семьи и секса. Даже упоминание этих тем уже политика, по мнению Полунина. А клоуны – не про политику, они про установление мира. Полунин давно стал гражданином мира и сегодня живет на четыре города – Петербург, Москву, Париж и Лондон. «Снежное шоу» Полунина объехало весь мир, а теперь клоун привез в Москву новый спектакль – «Снежную симфонию», совместный проект со скрипачом и дирижером Гидоном Кремером.

Слава Полунин Клоун Родился 12 июня 1950 г. в г. Новосиле Орловской области. В 1968 создает мим-театр «Лицедеи»

1987 организует Всесоюзный фестиваль уличных театров

1988 запускает первый всесоюзный фестиваль «Конгресс дураков»

1993 ставит «Снежное шоу»

1994 становится артистом канадского Cirque du Soleil

2001 организует программу уличных театров Московской театральной олимпиады

2013 принимает предложение стать художественным руководителем Цирка на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Спустя три года Полунин покинул Цирк на Фонтанке

– Противостояние рыжего и белого клоуна – классика. У вас же в «Снежной симфонии» в роли белого клоуна будет музыка?

– Да, можно и так сказать. Гидон Кремер здесь белый клоун – и, конечно же, весь его оркестр.

– Как родился этот проект?

– Как-то Гидон обмолвился об этом, и я, конечно, ответил, что это отличная идея. Нам обоим очень понравилась эта история, мы болтали несколько часов, а потом целый год переписывались. Весь этот спектакль мы сделали за год через интернет. То есть Гидон мне присылал музыку, я в ответ ему видео и т. д. Потом мы приехали в Израильскую оперу и за три дня свели все, что придумали заранее. Как придумали – так и сделали. И там, в Израиле, премьера и прошла. С успехом.

– Неужели все получилось так, как вы рассчитали, общаясь в интернете?

– Нет, намного лучше, чем мы рассчитывали. Потому что у Гидона прекрасная музыка, удивительные артисты: они настолько гармоничны, что кажутся единым целым. И они с таким удовольствием начали вместе с нами шутить и развлекаться, что было уже не понять, где в спектакле клоуны, а где музыканты.

– Менталитет у клоунов и музыкантов все-таки разный? Вы чувствовали эту разницу?

– Сначала, конечно, и они думали, что мы... Ну совсем. И мы тоже так думали.

– И кто же на самом деле оказался «совсем»?