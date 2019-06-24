Президент Renaud Cointreau: «Шампанское стоит дешевле, чем должно»

Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Жан-Пьер Куантро: Шампанское стоит дешевле, чем должно

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Жан-Пьер Куантро, президент и генеральный директор Groupe Renaud Cointreau Наталья Шарарова / Ведомости

Жан-Пьер Куантро получил диплом юриста по коммерческому праву и начал карьеру аудитором в группе Ernst & Young, потом работал финансовым менеджером в косметической компании Elizabeth Arden. Однако затем гены семьи Куантро, которая производит ликеры с середины позапрошлого века, взяли верх, и в 1980 г. Жан-Пьер присоединился к фамильному бизнесу. Но уже в 1985 г. он создал собственную компанию Renaud Cointreau, объединившую винодельческие активы его родителей – Макса Куантро и Женевьевы Рено. После серии поглощений, осуществленных Жан-Пьером, Renaud Cointreau превратилась в диверсифицированную группу, производящую коньяк, шампанское, ликеры и фруктовые сиропы. Крупнейший бизнес группы – шампанский дом Gosset, старейший производитель вина в Шампани, а главный актив – коньячный дом Frapin, который располагает 240 га виноградников в лучшей зоне региона Коньяк – Гранд-Шампань. Издание Challenges в прошлом году впервые включило Жан-Пьера Куантро в список богатейших людей Франции, поставив его на 292-е место с состоянием 300 млн евро.

90% производства Frapin идет на экспорт, и Россия – крупнейший рынок сбыта для этого коньяка. Приехав в Москву на выставку Simple Expo, Жан-Пьер Куантро встретился с корреспондентом «Ведомостей».

– Сложно ли руководить компанией под названием Renaud Cointreau, когда на том же рынке работает гораздо более крупная компания под названием Rémy Cointreau?

– О, мои дорогие кузены! Думаю, что мне руководить моим бизнесом гораздо интереснее, потому что у меня прямой контакт с виноделами, с продавцами. В больших компаниях тебе нужно взаимодействовать с таким большим количеством людей, что ты утрачиваешь прямой контакт с продуктом.

– Контакты с кузенами вы поддерживаете?

– Семейные – конечно. По бизнесу – меньше, за исключением того, что я вхожу во многие профессиональные ассоциации [президент Conseil National des Vins et Spiritueux, директор и казначей Federation Francaise des Spiritueux, директор Union des Maisons de Champagne и др.] и там мы пересекаемся, в первую очередь с моим кузеном Домиником. Дистрибуция у них и у нас собственная, здесь нет никаких контактов.

– Ваша группа выпускает коньяк Frapin, шампанское Gosset, ликеры и сиропы. Между этими бизнесами существует какая-то синергия?