Хайнер Гёббельс: Зрители ответственны за то, чтобы осмыслить, что они видят

– Канал Euronews никаким образом не модерирует, не комментирует и не дает оценочных суждений тем событиям, которые они транслируют в рубрике No Comment («Без комментариев»). Я беру эту рубрику – то, что произошло сегодня или максимум пару дней назад, – и вставляю нарезанные куски в спектакль в том порядке, в котором они вышли на канале. Иногда перед началом спектакля я даже могу не знать, что у нас будет показано. Для меня это про то, как реальность врывается в театральный мир. И я хочу подчеркнуть, что реальность в том числе в том, что здесь никакой подготовки с моей стороны, исполнители также не знают, что будет показано в этих блоках. Обязанность зрителя – найти что-то связующее между тем, что они видят на сцене, и этими вставками. И зритель воспринимает этот новостной отрезок уже в контексте того, что он раньше видел и слышал на сцене. Иногда бывает так, что то, что показывается в этом блоке, подрывает содержание следующей сцены. Нарезки, которые мы показываем, – это новости со всего мира, в том числе и из России.