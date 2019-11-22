Хайнер Гёббельс: Зрители ответственны за то, чтобы осмыслить, что они видят
Хайнер Гёббельс успел сделать не одну карьеру, и в этом смысле он идеальный пример современного художника. Он получил образование в сфере музыки и социологии, в 1970-е гг. был музыкантом и композитором в Левом духовом оркестре, исполнил и записал множество концертов в разных странах. В это же время сочинял музыку для театра, кино и балетных постановок.
В середине 1980-х Гёббельс стал сочинять и режиссировать радиоспектакли – преимущественно по текстам Хайнера Мюллера, одного из самых важных немецких драматургов второй половины ХХ в.
Затем Гёббельс начал делать музыкально-театральные работы, инсталляции, выставочные проекты, читать лекции, писать эссе и книги. У Гёббельса две номинации «Грэмми» за диски, выпущенные под лейблом ECD, и множество премий в области звукозаписи, радио и театра.
В очередной раз в Россию Гёббельс приехал в Санкт-Петербург, где на Международной театральной олимпиаде играли его спектакль «Все, что произошло и могло произойти».
– Постоянный импульс в моей работе – это сомнение в том, какие возможности нам дает театр и на что он способен. Например, может ли театр сообщить нам что-то, что касается реальности, описать эту реальность? Это открытый вопрос для меня. Может ли театр передавать какую-то идею? И мой ответ на оба вопроса – нет, не может. Поэтому, когда нам со сцены пытаются показать, что театр на это способен, я на это не покупаюсь. Ну и когда я замечаю, что кто-то со сцены пытается транслировать мне какое-то свое утверждение, меня это настораживает.
И я знаю, что я не единственный, у кого возникают такие сомнения. Все больше появляется постановок, которые, подобно моим, ставят под вопрос такую возможность театра. Если мы пытаемся со сцены передавать политические намерения, то это также не имеет никакого смысла. Я думаю, что если мы говорим о политике в широком смысле, то она должна передаваться в том, как мы обходимся друг с другом в театре. А все остальное – вопрос опыта зрителя. И удовольствие от постановки также задача зрителя. Зрители получают удовольствие и несут ответственность за то, чтобы осмыслить, что они видят или слышат. Именно на этом основании я и создал постановку, о которой вы спрашиваете.
– Канал Euronews никаким образом не модерирует, не комментирует и не дает оценочных суждений тем событиям, которые они транслируют в рубрике No Comment («Без комментариев»). Я беру эту рубрику – то, что произошло сегодня или максимум пару дней назад, – и вставляю нарезанные куски в спектакль в том порядке, в котором они вышли на канале. Иногда перед началом спектакля я даже могу не знать, что у нас будет показано. Для меня это про то, как реальность врывается в театральный мир. И я хочу подчеркнуть, что реальность в том числе в том, что здесь никакой подготовки с моей стороны, исполнители также не знают, что будет показано в этих блоках. Обязанность зрителя – найти что-то связующее между тем, что они видят на сцене, и этими вставками. И зритель воспринимает этот новостной отрезок уже в контексте того, что он раньше видел и слышал на сцене. Иногда бывает так, что то, что показывается в этом блоке, подрывает содержание следующей сцены. Нарезки, которые мы показываем, – это новости со всего мира, в том числе и из России.