Арт-директор фестиваля NET: «На российский театр сейчас почти ажиотажный спрос»

– Никакого единого рецепта, по которому можно делать фестивали в разных странах и даже городах, нет. Каждый раз необходимо учитывать миллион всяких обстоятельств. И дело не только в разнице между Россией и Европой. Дело в том, что никакой единой театральной Европы не существует. То, что вызывает восторг во Франции, может не приниматься в Германии. И наоборот. При желании можно выделить зоны более или менее общих эстетических предпочтений. Условно говоря, средиземноморское пространство – Италия, Испания, Франция; Северную Европу – Германия, Голландия, Фландрия; страны Восточной Европы. Но и эта классификация не всегда работает. Эймунтаса Някрошюса, скажем, боготворили в Италии и Польше, а в Германии и Австрии относились спокойнее. Итальянец Пиппо Дельбоно стал кумиром Авиньона, а на Венском фестивале до моего назначения не бывал ни разу. Когда я настояла на его участии в программе Wiener Festwochen, мне говорили: «Мы знаем его, но он не для нашей аудитории». Да и устроены все фестивали по-разному. Жители Авиньона уезжают на время фестиваля куда подальше – от шума и суматохи, а приезжают люди из других городов и стран, жадные до театра. В Вене иначе. Главные зрители Wiener Festwochen – сами венцы. Они очень разборчивые, они смотрят уже энный фестиваль в своей жизни. Их удовлетворить гораздо сложнее. Находясь внутри западного мира, видишь, насколько он неоднороден и разноречив.