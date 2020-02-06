«Политик не вполне человек»

– Ну вот! Выходите на большее количество зрителей. Если рассматривать проблему вот так – то она непреодолима, да. Почему я сделал «Как я съел собаку»? Потому что у меня не было актеров. В 32 года я остался один. До этого у меня был театр «Ложа». Там остались актеры, они до сих пор актерствуют. Но я уже не мог там находиться. Придуманный мной театр уже закончился, люди стали работать как профессиональные актеры, им нужно стало совсем другое. У меня были идеи, но мне не на что было купить этих актеров. Мне нужен был театр, чтобы выступать, а у меня не было театра. Эти проблемы были непреодолимы. И я сделал спектакль «Как я съел собаку», в котором я один и для которого не нужен театр или какая-то организация или инфраструктура. Если у тебя нет гитары, а есть фортепиано – учись играть на фортепиано. Нет фортепиано – учись на том, что есть. Заявлять: «Мне нужно вот это и столько-то денег» – не получится. Если ты живешь искусством, а у тебя нет пьесы – пиши сам. Этот мир совершенно безжалостный.