«Загадка, как у меня получилось стать гитаристом»

– Я бы не назвал это проблемой. Что такое исполнительство классической музыки? Человек пытается ухватить мысли, чувства и переживания небесталанного композитора. Обычно эти мысли и чувства достаточно глубоки. И если в тебе нет этой глубины, ты не прожил какие-то моменты жизни, ты и не знаешь, о чем там говорится, и не знаешь, как об этом рассказать людям. Конечно, годы моего обучения в колледже были достаточно безумны. Помимо гормонов и других отвлекающих факторов я впервые оторвался от семьи. До этого я все время проводил дома. В детстве меня не выпускали одного гулять на улицу, потому что мы жили в неблагополучном районе Ростова, потом Подмосковья и позже в Москве – в Солнцеве. В начале 1990-х гг. это были самые настоящие джунгли, где я всегда очень сильно выделялся. Мне было страшно даже пройти по улице. Тогда было так: если ты прошел по улице и тебя не обули и не избили, значит, очень хороший день, реально повезло. В самом детстве я один не гулял, друзей практически не было, я всегда играл один в комнате. И в школе я не особо с кем-то общался. Школьные годы для меня тоже черная полоса жизни, там действительно всегда было ужасно. В школе меня все ненавидели, хотя до сих пор не могу понять, за что. Видимо, пацанчики на районе четко определяли: мы как все, а он будет жертвой.