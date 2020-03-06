«Усы Дали можно считать одной из икон XX века»

«Дали проник во все стороны жизни»

Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже, соучредитель фонда «Связь времен» – организатора выставки: «Почему мы устроили эту выставку? Во-первых, мы любим Сальвадора Дали, во-вторых, стараемся показать то, чего в нашей стране нет, и в масштабе, которого еще не было. И мы финансировали выставку Дали, которая проходила в 2011 г. в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Другая причина состоит в том, что Дали – один из самых любимых художников моего партнера Виктора Вексельберга. Мы стараемся следовать своим вкусам.

Дали был великий мастер, великий художник. Он оказал огромное влияние не только на живопись XX в., но и на кино, дизайн, балет, архитектуру, промышленный дизайн.

Это редчайшая ситуация в искусстве – было огромное количество великих художников, но такого, который проник бы во все стороны жизни, не было, и сказать, что люди любят Дали, как шоу или «Макдоналдс», нельзя.

На днях я дочитал книгу менеджера Дали, который работал с ним, был его агентом, имел долю от всего, что Дали удавалось продать, от каждого заключенного контракта. И этот его агент рассказал в книге историю знаменитых усов Дали. Оказывается, куда бы Сальвадор Дали ни ездил, у него всегда были с собой коробочки с пучками волос, состриженных с затылка. Он брал эти остриженные волосы, соединял их с воском и так наращивал свои усы. Каждый день уделял этому огромное количество времени. Нужно очень любить себя и постоянно чувствовать себя в образе, чтобы делать такие вещи.

А следующим нашим проектом будет выставка Пикассо – потрясающая, какой не было в стране. Да, в России много своего хорошего Пикассо, но мы привезем то, чего здесь еще не было. Года три назад я со своим партнером Вексельбергом был на выставке Пикассо в Париже. Мы стояли в очереди часа два. В этой очереди в Пти-Пале стояло много красивой и интересной публики, несмотря на то что есть Музей Пикассо в Париже.

Но Пикассо много не бывает».