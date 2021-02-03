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Марина Лошак: «Музей был очень живым»

Директор ГМИИ им. Пушкина о возвращении музея из второго карантина
Кирилл Шамсутдинов
Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак /Евгений Разумный / Ведомости

22 января в Москве открылись музеи, в том числе федерального значения. Локдаун для музеев был введен 11 ноября прошлого года приказом министра культуры России Ольги Любимовой. Изначально он затронул лишь выставки. Затем правительство объявило общий мораторий для федеральных музеев до 15 января, а московский запрет был продлен еще на неделю распоряжением столичного мэра Сергея Собянина. Сейчас работа музеев возобновилась, хотя определенные ограничения остались. В частности, количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений, остаются в силе и все прежние санитарные ограничения.

По общему мнению экспертов, музеи так и не смогли полностью восстановиться после первого локдауна, неясным пока остается и их будущее. «Ведомости» поговорили с директором ГМИИ им. Пушкина Мариной Лошак о том, что ждет музей и его посетителей в ближайшие месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных