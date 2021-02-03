Марина Лошак: «Музей был очень живым»

22 января в Москве открылись музеи, в том числе федерального значения. Локдаун для музеев был введен 11 ноября прошлого года приказом министра культуры России Ольги Любимовой. Изначально он затронул лишь выставки. Затем правительство объявило общий мораторий для федеральных музеев до 15 января, а московский запрет был продлен еще на неделю распоряжением столичного мэра Сергея Собянина. Сейчас работа музеев возобновилась, хотя определенные ограничения остались. В частности, количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений, остаются в силе и все прежние санитарные ограничения.