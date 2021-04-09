Юханн Никадимус: «Я испытываю гордость от того, что Манижа надевает кокошник»

– Мы сняли в итоге три кокошника. Первый из них – это золотой кокошник в традициях Владимирской губернии (иногда его еще приписывают Нижегородской), такие носили по всему Поволжью, в средней полосе, городские замужние женщины. Еще один образ: Манижа стоит в туго застегнутом золотом пиджаке, на ней венец, похожий на тиару, я сшил специально для февральской выставки Cartier в Петербурге. Компания попросила меня сделать несколько работ, вдохновившись тиарами Cartier, которые в начале ХХ в. дом изготавливал для русских княгинь. И я создал этот кокошник со своим авторским орнаментом, вдохновленным этими тиарами, по аутентичным технологиям. Это собирательный образ, не копия. Еще один кокошник – почелок, или венец, Архангельской губернии. В Шенкурском уезде Архангельской губернии такие головные уборы носили по праздникам девушки на выданье. Это тот венец, который вы видите на Маниже в образе Царевны-лебедь. Я сшил его по мотивам знаменитой картины Константина Маковского «Русская красавица». Он похож на снежинку, с этого венца и этого образа впоследствии многие русские художники рисовали Снегурочек и всяческие образы русских красавиц. Я обратил внимание, что на картине Маковского этот венец с разноцветными стеклами, и будет интересно посвятить специальный кокошник этой картине, поскольку именно она в свое время меня вдохновила вообще начать этим заниматься.