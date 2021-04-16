– Люди, которые нападают на «Артдокфест», буквально или фигурально, пытаются нас обвинить в некой тенденциозности. Дескать, мы включаем в программу фильмы, которые находятся в одном идеологическом векторе мнений. Но это не так. Более того, я считаю, что показ картин спорных и находящихся вне моих личных политических, эстетических и прочих воззрений очень важен. И необходимо выводить спорные фильмы в пространство цивилизованных дискуссий. Но при одном условии: эти картины все же должны быть обременены какой-то авторской яркостью, не говоря уже о таланте. И так получается, что таких картин по другую строну баррикад либо нет, либо ничтожно мало. И если эти картины, находясь в другом спектре, появляются и при этом активно демонстрируются на других площадках, что и происходит (в России ведь больше 200 фестивалей), тогда я не вижу смысла дублировать эти показы. Но если бы появилась картина, которую, например, сделали бы российские ополченцы, воюющие на востоке Украины, и это было бы яркое кино, которое при этом не стали показывать все аффилированные с государством телеканалы и фестивали, тогда мы, безусловно, взяли бы такую картину, показали, обсудили. Кстати, такое не раз случалось. У нас даже в конкурсной программе несколько лет назад был фильм «Ладан-навигатор» – очень креативная, действительно талантливая работа Александра Куприна, неоднократного участника «Артдокфеста», который эстетически и идеологически находится в другом спектре. Это картина о том, как православный батюшка едет со своим другом в Грецию, получив послушание забрать оттуда ладан, половина которого, как выясняется, предназначена воюющим в Донбассе россиянам. И вот они везут этот гуманитарный ладан, благословляя воинов на ратный подвиг, а по сути – на убийство граждан Украины и солдат украинской регулярной армии. Это очень талантливая картина, она была и у нас в конкурсе, и в конкурсе IDFA в Амстердаме – главного мирового фестиваля документального кино. Причем это произошло в каком-то смысле с нашей подачи: мы рассказали об этом фильме и картину пригласили на IDFA.