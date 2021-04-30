– Диалог со зрителем очень сильно зависит от того, где представлена работа. Если мы находимся в музее, мне интересно поиграть с музейным пространством, с размерностью объектов в музее. Особенность стены в ГРМ в том, что она больше, чем дверной проем, и ее невозможно вынести из зала, в котором я ее создавал. Даже сам факт того, что там появился такой объект, для меня является очень символическим. Объект большой настолько, что начинает доминировать. И я благодарен ГРМ за такой кураторский подход: у них был выбор – взять что-то из уже созданных работ или принять мою идею. Дальше для меня был вопрос качества высказывания. Идея была в том, чтобы взять свои домашние инструменты, материалы с улицы, песок, цемент, принести их в музейную среду и там с нуля создать арт-объект. История про тактильность там очень важна, и я хотел, чтобы зритель был заворожен на разных уровнях восприятия. При этом важен очень был и текст работы. Каллиграфию сейчас часто воспринимают как декоративное искусство и забывают о ее смысловой начинке, которая играет огромную роль. Я написал там фрагмент своего манифеста, текст о том, что каллиграфию раньше называли искусством красивого письма. И если мы меняем смысл понятия «красота», мы меняем тем самым и смысл понятия «каллиграфия». Это история про нашу культуру, про то, что сейчас происходит в современной моде, в самоощущении современного человека, в том, какие стандарты красоты были и какими они стали. И письмо, каллиграфия, здесь всего лишь небольшое отражение этих процессов.